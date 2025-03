Deutlicher Heimsieg in Spiel 1 â€“ Deggendorfer SC fertigt Herford ab

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC kann Spiel 1 der Achtelfinalserie deutlich für sich entscheiden.

Vor 2.452 Zuschauer in der Festung an der Trat bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den Herforder EV deutlich mit 8:1.

Der Deggendorfer Cheftrainer konnte im Duell mit den Ice Dragons nahezu auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Einzig Thomas Greilinger und Tomas Gulda fehlten verletzungsbedingt im Aufgebot.

Dem DSC gehörte die Anfangsphase in dieser Partie und ging mit seinem ersten Powerplay in Führung. David Stach bediente Marco Baßler, der trocken in der vierten Minute zum 1:0 abschloss. Die Herforder fanden aber mit jeder Minute besser in die Partie und blieben mit gezielten Nadelstichen offensiv gefährlich. Einer dieser Angriffe führte in der sechsten Minute zum 1:1. Ryley Lindgren verwertete vor dem Tor alleinstehend einen Abpraller zum Ausgleich. Im weiteren Drittelverlauf hatten beide Mannschaften Chancen auf die Führung, scheiterten jedoch entweder an Timo Pielmeier oder an Jakub Urbisch im Herforder Tor.

Auch im zweiten Abschnitt erwischte der DSC den besseren Start und ging in der 24. Minute erneut in Führung. Thomas Pielmeier nutzte einen kapitalen Fehlpass von Herfords Keeper Jakub Urbisch zum 2:1. Die Deggendorfer blieben im weiteren Drittelverlauf spielbestimmend und holten spät im Drittel zum Doppelschlag aus. Zunächst fälschte Thomas Pielmeier im Powerplay in der 36. Minute einen Schuss von Marcel Pfänder zum 3:1 ab und nur eine Zeigerumdrehung später erhöhte David Stach nach schöner Einzelleistung sogar auf 4:1.

Im Schlussdrittel setzten die Deggendorfer ihre Dominanz weiterhin in Tore um. Thomas Pielmeier komplettierte in der 46. Minute seinen Hattrick und auch Jaroslav Hafenrichter legte einen Dreierpack (46., 54., 58.) zum 8:1 Endstand nach.

Bereits am Dienstag geht es weiter mit Spiel 2 der Serie. Spielbeginn in Herford ist um 19:30 Uhr.

