Deutlicher Heimerfolg: Indians wieder TabellenfÃ¼hrer

Memmingen. (fl/mfr) Am Ende war es ein Sieg, der nie in Gefahr war. Der ECDC Memmingen bezwang den SC Riessersee mit 6:0 in der ALPHA COOLING-Arena und steht nun wieder an der Tabellenspitze der Oberliga-Süd.

Insgesamt 1823 Zuschauer waren am Hühnerberg anwesend, als die Indians ihre Siegesserie fortsetzen konnten.

Die Rot-Weißen zeigten gleich zu Beginn, dass sie auch die nächsten drei Punkte am Hühnerberg einfahren wollten. Patrick Kurz traf bereits nach fünf Minuten zum 1:0. Der SCR kam kaum zur Entfaltung und Memmingen beherrschte das Spiel. Eddy Homjakovs legte in Überzahl zum 2:0 nach (13.Minute). Die Gäste von der Zugspitze waren mit diesem Ergebnis noch gut bedient und durften erst einmal durchschnaufen.

Zu Beginn des zweiten Drittels kam Garmisch dann tatsächlich besser ins Spiel. Doch gegen Mitte des Drittels war diese Phase spätestens wieder beendet und Memmingen übernahm nun vollständig das Kommando. Matej Pekr, Brett Schaefer in Überzahl und Paul Fabian erhöhten mit ihren Treffern auf 5:0 für die Hausherren, die noch einige weitere Möglichkeiten hatten.

Im letzten Drittel war der Stecker bei den Gästen schon gezogen und Memmingen spielte die Begegnung souverän zu Ende. Zahlreiche toll herausgespielte Kombinationen bekamen die mehr als 1800 Zuschauer geboten. Die Gäste ließen den ECDC gewähren und das Team von Daniel Huhn spielte weiter druckvoll nach vorn. Lediglich die Ausbeute war etwas gering: Markus Lillich erzielte das letzte Tor des Abends in Überzahl zum 6:0 Endstand.

Am Ende war es ein mehr als verdienter Erfolg, der die Indians zurück an die Tabellenspitze bringt. Da Deggendorf spielfrei war, konnten die Memminger nach Spielen gleichziehen und den DSC wieder überholen.

In der kommenden Woche geht es am Freitag weiter, zum ersten Mal in dieser Saison findet dann ein Heimspiel am Freitagabend statt. Es wird auch gleich ein besonderes sein, denn die Indians haben zum, traditionellen Blaulichttag eingeladen. Ehrenamtliche Hilfs- und Rettungskräfte aus der Region sind eingeladen, das Spiel am Hühnerberg zu besuchen. Gegner wird dann der EC Peiting sein, der gestern mit 12:3 gegen Bayreuth gewinnen konnte. Karten für die Partie sind bereits online im VVK verfügbar, Anmeldungen für den Blaulichttag sind noch bis Mittwochabend möglich.

ECDC Memmingen – SC Riessersee 6:0 (2:0/3:0/1:0)

Tore: 1:0 (6.) Kurz (Homjakovs, Fominych), 2:0 (12.) Homjakovs (Peleikis, Pekr, 5-4), 3:0 (33.) Pekr (Kurz, Homjakovs), 4:0 (36.) Schaefer (Meisinger, Lillich, 5-4), 5:0 (37.) Fabian (Dopatka), 6:0 (46.) Lillich (Schaefer, Spurgeon, 5-4).

Strafminuten: Memmingen 2 – Riessersee 10

Zuschauer: 1823

ECDC Memmingen: Flott-Kucis (Eisenhut) – Svedlund, Meisinger; Kurz, Schmidbauer; Peleikis, Ettwein; Homann – Meier, Spurgeon, Lillich; Pekr, Homjakovs, Fominych; Fabian, Schaefer, Christmann; Dopatka.