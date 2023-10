Deutlicher Heimerfolg: Deggendorfer SC schlÃ¤gt den EV FÃ¼ssen

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Dritter Heimsieg im dritten Spiel: Der Deggendorfer SC bleibt auch gegen den EV Füssen auf heimischem Eis weiterhin ungeschlagen....

Artikel anhören Artikel anhören

Deggendorf. (PM DSC) Dritter Heimsieg im dritten Spiel: Der Deggendorfer SC bleibt auch gegen den EV Füssen auf heimischem Eis weiterhin ungeschlagen.

Am Sonntagabend bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die Allgäuer vor 1455 Zuschauern in der Festung an der Trat deutlich mit 6:2.

Im Duell mit dem Altmeister konnte der Deggendorfer Übungsleiter auf den gleichen Kader wie am Freitag zurückgreifen. Einzig Justin Köpf für rückte für Louis Eisenhut auf die Backupposition. Somit fehlten weiterhin Alex Grossrubatscher, Benedikt Schopper, Ondrej Pozivil und Dennis Balzer. Eric Wolf und Kevin Lengle waren für die U20 aktiv.

Die Allgäuer starteten gut in die Partie und setzen dem DSC durch frühes Forechecking zu. Dennoch waren es die Deggendorfer, die in der zehnten Minute das erste Mal jubelten. Einen Aufbaufehler nutzte Carter Popoff, der per Alleingang auf 1:0 stellte. Doch die Gäste hatten die richtige Antwort parat. In der 13. Minute war es Leon Sivic, der einen Abpraller zum Ausgleich über die Linie drückte. Doch auch der DSC ließ sich von dem schnellen Gegentreffer nicht beeindrucken und schlug nur 17 Sekunden später selbst zurück: Thomas Greilinger schweißte aus spitzem Winkel den Puck unter die Latte. Im weiteren Drittelverlauf entwickelte sich eine offene Partie, in der die Gäste in der 18. Minute erneut ausglich. Dieses Mal war es Eetu-Ville Arkiomaa, der einen Abpraller von der Bande in den 2:2 Pausenstand ummünzte.

Im zweiten Abschnitt nahmen die Deggendorfer das Heft immer mehr in die Hand. Zwar versuchten die Gäste zwar weiterhin mit ihrem aggressiven Forechecking den Deggendorfern zuzusetzen, jedoch fand die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger immer mehr Lösungen. Die logische Konsequenz daraus war der Deggendorfer Führungstreffer in der 25. Minute durch Lukas Miculka. Die DSC.Offensive nahm nun so richtig Fahrt auf und legte durch Stloukal (33.) und Leinweber (38.) noch zwei Treffer nach, sodass es mit einem deutlichen 5:2 in die zweite Pause ging.

Im letzten Spielabschnitt boten sich beiden Teams noch einmal zahlreiche Einschussmöglichkeiten, bis in die Schlussminuten sollte allerdings kein weiterer Treffer mehr fallen. Dort war es Carter Popoff, der in der 57. Minute per Bauerntrick zum 6:2 Endstand einschob.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Freitag. Dann sind die Mannen von Trainer Jiri Ehrenberger zu Gast bei den Stuttgart Rebels.

5539 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten