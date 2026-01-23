Deutliche Rosenheimer Heimpleite gegen effektive Düsseldorfer

Rosenheim. (PM Starbulls) Zum zweiten Mal in Folge standen die Starbulls Rosenheim in einem Heimspiel in der DEL 2 ohne Punkt da.

Und die Niederlage gegen die Düsseldorfer EG am 38. Spieltag fiel mit 1:6 deutlich aus. Den einzigen Rosenheimer Treffer vor 4.425 Zuschauer am Freitagabend im ausverkauften ROFA-Stadion erzielte Dominik Tiffels zum zwischenzeitlichen 1:2 im ersten Drittel. Bereits in der Anfangsphase des zweiten Spielabschnitts zogen die effektiven Gäste, bei denen Torwart Ryan Bednard ein starker Rückhalt war, auf 1:5 davon.

Die Starbulls, bei denen Lewis Zerter-Gossage, Lukas Laub und Joel Keussen weiterhin fehlten, liefen mit Shana Hanne, Teemu Pulkkinen, C.J. Stretch und Charlie Sarault auf. Für den finnischen Torwart Oskar Autio, der in den beiden jüngsten Rosenheimer Auswärtsspielen zum Einsatz kam, blieb daher nur der Platz auf der Tribüne.

Das Starbulls-Gehäuse hütete Christoph Kolarz – und der 24-jährige Keeper war gleich beim ersten Schuss auf sein Tor erstmals geschlagen. Das war allerdings erst in der siebten Spielminute. Ein Rosenheimer Aufbauversuch blieb an der Bande nahe der Mittellinie hängen, Gäste-Topscorer Yushiroh Hirano legte auf Leon Niederberger und der traf aus zentraler Position trocken ins rechte untere Eck.

Keine halbe Minute später stand es 0:2. Erik Brown zeigte sich an der Bande hinter dem Rosenheimer Tor bissiger als die Starbulls-Verteidiger und bediente Kevin Orendorz, der in den Slot zurücklegte wo Ture Linden nur noch einzudrücken brauchte (7.). Zuvor spielte eigentlich nur Rosenheim. Die große Führungschance wäre bei einem Zwei-auf-eins-Gegenstoß da gewesen, aber C.J. Stretch zögerte mit seiner Entscheidung zwischen Abschluss oder Abspiel so lange, bis der Angriff verpufft war (4.).

Die Gastgeber zeigten sich vom Düsseldorfer Doppelschlag nur kurz geschockt, übernahmen wieder die Initiative und kamen zum Anschlusstreffer. Nach Rückpass von Charlie Sarault war Dominik Tiffels mit einem Direktschuss ins rechte untere Eck erfolgreich – 1:2 (10.).

Die DEG zeigte sich aber weiterhin gnadenlos effektiv und bestrafte die nächste Rosenheimer Fahrlässigkeit. Gleich zweimal gab die Grün-Weiße Defensive den Puck in der eigenen Zone her, Emil Quaas schoss, Kevin Marx-Noren fälschte am Torraum ab und Kolarz musste erneut hinter sich greifen – 1:3 (18.).

Mit einem zweiten Doppelschlag zogen die Gäste in der Anfangsphase des zweiten Drittels auf 1:5 davon. Beim ersten Düsseldorf Überzahlspiel präsentierten sich die Hausherren ungewohnt pomadig, Hirano hatte viel Platz für seinen Pass auf Erik Bradford und der wiederum viel Raum, um sich den Puck zurecht zu legen, Maß zu nehmen und zum 1:4 einzunetzen. Erik Brown konnte Torwart Kolarz am Torraum völlig unbehelligt die Sicht nehmen (25.). Noch in der gleichen Spielminute legte Ture Linden den fünften DEG-Treffer nach. Gleich zwei Rosenheimer hatten den Puck an der Bande hinter der Grundlinie gegen einen Gegenspieler hergeschenkt.

Die Starbulls kamen zwar zu einigen guten Torchancen, scheiterten aber durch die Bank am guten Gästetorwart. Die DEG-Defensive nachhaltig unter Druck zu setzen, gelang den Grün-Weißen nie. Die beiden ersten Rosenheimer Überzahlminuten kurz vor der zweiten Pause verpufften ohne Torschuss. Das zweite Powerplay der Starbulls in der Anfangsphase des Schlussdrittels hatte seinen Namen zwar verdient, aber ein halbes Dutzend großartiger Einschussmöglichkeiten blieb ungenutzt.

Den Treffer zum 1:6-Endstand erzielten die Gäste im Anschluss eines Powerplays, als die Starbulls gerade wieder komplett waren. Simon Thiel, umringt, aber nicht gestört von drei Rosenheimern, traf per Direktabnahme ins rechte Eck (54.).

Am Sonntag geht der 39. Spieltag der DEL 2 über die Bühne. Die Starbulls Rosenheim spielen auswärts gegen die Blue Devils Weiden. Spielbeginn in der Hans-Schröpf-Arena ist um 18:30 Uhr (Liveübertragung auf www.sporteurope.tv).

Am Freitagabend gewann Weiden 3:2 nach Penaltyschießen gegen den Tabellenletzten ESV Kaufbeuren – mit Sportdirektor Jürgen Rumrich als Interimscoach hinter der Bande. Wenige Stunden zuvor, am Freitagmittag, hatte die Organisation ohne Angabe von Gründen die Freistellung des bisherigen Cheftrainers Sebastian Buchwieser kommuniziert.

