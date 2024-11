Deutliche Niederlage fÃ¼r die Black Hawks nach gutem Start in Lindau

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Freitag beim EV Lindau vor 695 Zuschauern mit 3:7 geschlagen geben. Dabei erwischten...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Freitag beim EV Lindau vor 695 Zuschauern mit 3:7 geschlagen geben.

Dabei erwischten die Habichte einen guten Start in das Spiel und erspielten sich früh die ersten Möglichkeiten. Nach neun Minuten konnte Carter Popoff nach schöner Vorlage von René Röthke die Führung für die Dreiflüsse Städter erzielen. Im zweiten Drittel wollte den Habichten das zweite Tor, trotz guter Chancen, nicht gelingen. Den Islanders gelang Mitte des zweiten Drittels der Treffer zum 1:1 Ausgleich. Binnen einer Minute legten die Hausherren zwei weitere Tore zur 3:1 Führung nach. Die Black Hawks verloren nach dem Ausgleichstreffer gleich zweimal die Zuordnung. Nico Joki konnte im Powerplay kurz vor Ende des Drittels auf 2:3 verkürzen. Im letzten Drittel wurde der ehemalige Passau Vincenz Mayer nicht genügend gestört und konnte fast unbedrängt auf 2:4 für Lindau erhöhen. Nicht mal eine Minute später fiel dann der Treffer zum 2:5. In eigener Überzahl kassierten die Black Hawks den Treffer zum 2:6. Lindau Topscorer Zan Jezovsek konnte bei einem Konter nur durch ein Faulspiel gestoppt werden. Den ausgesprochenen Penalty verwandelte der Topscorer dann selbst. Lindau´s Marcus Marsall erzielte nur wenig später den siebten Lindauer Treffer. Den Schlusspunkt setzte Passau´s Top-Torschütze Nicolas Sauer mit seinem Tor zum 3:7 Endstand. Unter dem Strich müssen die Habichte ihre Chancen einfach nutzen und die individuellen Fehler abstellen. Insbesondere hinter dem eigenen Tor und in der eigenen Zone sind Scheibenverluste oft „tödlich“. Eine dreiminütige Phase der Unaufmerksamkeiten brachte die Passauer Eishockey Cracks auf die Verliererstraße. Das ist insofern sehr bitter, da sich die Spielanteile über weite Teile der Partie ausgeglichen gestalteten.

Am Sonntag erwarten die Black Hawks den Deggendorfer SC zum Derby in der Eis-Arena. Die Habichte müssen dann unbedingt ihre Fehlerquote auf ein Minimum reduzieren und vor dem Tor kaltschnäuziger und effektiver agieren. Dazu hat sich in den Spielen gegen die Top Teams aus Bietigheim und Heilbronn gezeigt, dass mit hoher Laufbereitschaft, harten, aber fairen Checks und einfachem Eishockey, auch die Top Teams der Liga zu knacken sind. Eines ist sicher: Die Fans der Passau Black Hawks werden die Mannschaft von der ersten Sekunde bedingungslos unterstützen, um den Derbysieg zu holen. Auf der anderen Seite erwarten die Fans und Zuschauer, dass sich die Mannschaft über sechzig Minuten zerreißt. Den auch für die Zuschauer sind die Derbys mitunter die Highlights der Hauptrunde. Es ist also angerichtet für ein spannendes und emotionales Derby!

Tickets für das Heimspiel gegen den Deggendorfer SC am Sonntag um 18 Uhr sind Online auf ETIX.com erhältlich. Zusätzlich können Tickets bei Spieth & Wensky in Passau erworben werden. Die Abendkasse ist ab 17 Uhr geöffnet. Es wird dringend empfohlen Tickets im Vorverkauf zu erwerben! -czo

