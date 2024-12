Deutliche Abreibung fÃ¼r Bayreuth in Trostberg

Bayreuth. (PM EHC) Erstmals in dieser Saison musste der EHC eine zweistellige Niederlage einstecken. Dabei hielten die Bayreuther, bei denen unser U20 Torhüter Jonah...

Bayreuth. (PM EHC) Erstmals in dieser Saison musste der EHC eine zweistellige Niederlage einstecken.

Dabei hielten die Bayreuther, bei denen unser U20 Torhüter Jonah Machacek sein Debüt in der Seniorenmannschaft gab, zunächst noch ganz gut mit, gerieten aber dann durch eine Reihe von Unterzahlsituationen ins Hintertreffen. Das Team zeigte dennoch Moral und erzielte im Schlussabschnitt noch drei Tore, obgleich die Begegnung zu diesem Zeitpunkt längst entschieden war.

Tabellarisch hatte die Niederlage keine Auswirkungen, der EHC bleibt weiterhin auf dem siebten Rang, Trostberg konnte hingegen den vierten Platz behaupten.

Weiter geht´s am kommenden Wochenende mit zwei Heimspielen: Am Samstag gegen den VER Selb, am Sonntag gegen den EHC Bad Aibling.

Tore für den EHC:

Lukas Klughardt (2x)

Stephan Trolda

Andreas Geigenmüller

Jeremy Boulanger

Maxim Gramatik

Strafen:

Trostberg: 8 Minuten

Bayreuth: 16 Minuten

Zuschauer: 268

-sr-

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV