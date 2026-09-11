Deutlich – DEG verliert 2:5 in Hannover

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG unterliegt den Hannover Scorpions mit 2:5 (0:3, 0:1, 2:1).

Damit ist es die erste deutliche Niederlage dieser Vorbereitung. Die Rot-Gelben ließen bereits im ersten Abschnitt zu viel zu und fanden zu spät ins Spiel.

Der Kader: Headcoach Harry Lange vertraute im Tor auf Niklas Lunemann und seinen jungen Back-Up Maximilian Vollmeier. In der Verteidigung gab es ein neues Gesicht: Für das heutige Spiel wurde Carl Konze von den Krefeld Pinguinen ausgeliehen. Ebenso konnte man auch auf die Förderlizenzspieler Noah Münzenberger und Mateu Späth zählen. Nicht im Kader standen Corey Mackin, Kristian Blumenschein, Shawn O’Donnell, Sten Fischer, Yushiroh Hirano und Jonas Langmann.

Das Spiel:

Das erste Drittel gehörte den Hannover Scorpions. Direkt zu Beginn der Partie gab es eine kleine Strafe gegen Konze wegen Beinstellens. Genau vier Minuten nach dem ersten Bully traf Ryan Smith für die Scorpions zum 1:0 (04:01). Die Hausherren starteten generell mit viel Schwung und Tempo nach vorne, jedoch konnten die Rot-Gelben die meisten Chancen verteidigen. Nach dem Powerbreak erkämpften sich die Gäste die ersten Abschlüsse. Kurz darauf auch die erste Überzahl für die DEG: Ungefährlich. Mit Ablauf der Strafzeit erhöhte Hannover auf 2:0 – diesmal über Justin Kirsch (13:40). Es dauerte gerade einmal zwei Minuten, bis Lunemann das dritte Mal hinter sich greifen musste. R. Smith gewann das eins gegen eins Duell gegen Brett Kemp und erhöhte auf 3:0 (15:52). Mit dem Spielstand ging es in die Pause.

Auch im Mittelabschnitt fand die DEG nicht ins Spiel und hatte Schwierigkeiten die Scheibe aus der eigenen Hälfte zu bekommen. Nach dem Powerbreak wurde Leon Niederberger wegen Spielverzögerung in die Kühlbox geschickt. Ein kurzes Aufatmen: Jason Bast versuchte sich mit zwei Shorthandern. Die Überzahl wurde überstanden. Im Anschluss durfte auch nochmal die Powerplay-Formation der Düsseldorfer ran. Mehrere gute Schüsse von Faber, Kemp und Järveläinen scheiterten an Hannovers Schlussmann. Im gleichen Atemzug ein Top-Save von Lunemann, der sein Tor mehrere Meter hinter sich ließ, um einen gefährlichen Breakaway der Scorpions zu stoppen. Vor der nächsten Pause sicherte sich R. Smith noch seinen Hattrick und baute die Führung auf 4:0 auf (36:30).

Zu Beginn des Schlussdrittels wurde Münzenberger wegen eines Bandenchecks auf die Strafbank geschickt. Die DEG-Unterzahl konnte sich behaupten. Wenig später mussten gleich zwei Rot-Gelbe und ein Scorpion in der Kühlbox Platz nehmen. Für Knauf und Münzenberger jeweils fünf Minuten und Kemp saß zwei Minuten ab. Zehn Minuten vor Schluss schaffte es die DEG schließlich ihren Ehrentreffer zu erzielen. Nachdem Bast das Bully gewann, zog Tariq Hammond von der Blauen Linie ab und traf – 1:4 (49:54). Sechs Minuten vor Schluss bekam die DEG ein letztes Powerplay, welches sie mit Empty-Net anging. Über Ville Järveläinen kam Erik Bradford zum Abschluss und erzielte damit den 2:4-Treffer (55:41). Ohne Torwart ging es weiter. In der 58. Minute ist es ein Empty-Netter von Adam Kiedewicz zum 5:2 (57:34). Damit endet die Partie.

Der Ausblick: Schon am Sonntag geht es weiter in das letzte Spiel der diesjährigen Pre-Season. Die Partie beim Ligakonkurrenten EC Bad Nauheim startet um 18 Uhr. Kommende Woche beginnt die Hauptrunde der DEL2. Die DEG spielt drei Auswärtsspiele in Crimmitschau, Landshut und Ravensburg, bis es am 27. September um 17 Uhr gegen die Memmingen Indians auch im PSD BANK DOME los geht. Alle Tickets für das erste Heimspiel kosten attraktive 19.35 € im Onlineshop unter ww.degtickets.de.

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