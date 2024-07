Detig nach Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Tim Detig wechselt ein junger Stürmer, der bereits auf gut 140 Partien in der DEL2 zurückblicken kann, nach Oberfranken. In...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Tim Detig wechselt ein junger Stürmer, der bereits auf gut 140 Partien in der DEL2 zurückblicken kann, nach Oberfranken.

In Heidelberg geboren, ging es für Detig über Jahre ins nicht mal 20 Kilometer entfernte Mannheim, wo der inzwischen 1,85 Meter große und 85 Kilo schwere Linksschütze den kompletten Nachwuchs der Jungadler durchlief. Dabei konnte der damalige Juniorennationalspieler zwei Mal die Meisterschaft in der DNL mit seinem Team feiern. Erste Profieinsätze kamen zur Saison 2019/2020 bei den Heilbronner Falken dazu bevor der Wechsel nach Sachsen erfolgte und er bei den Lausitzer Füchsen anheuerte. Nach drei Spielzeiten ging dann zurück nach Baden-Württemberg. Im Oktober letzten Jahres quittierten die Falken eine knappe Niederlage im Tigerkäfig, wo Detig neben dem einzigen Tor für seine Jungs auch als Man of the Match ausgezeichnet werden konnte.

Jetzt kommt also die Zeit, dass Jersey der onesto Tigers überzustreifen: „Ich denke, wir haben eine gute Truppe und können eine große Rolle in der Liga einnehmen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass wir viel Spaß haben werden. Natürlich ist es ein komplett neues Team aber das Zusammenwachsen kann ganz schnell gehen. Wenn dann jeder seine individuellen Stärken einbringt, können wir die Playoffs erreichen. Überhaupt muss das immer das Ziel sein und im besten Fall spielen wir so weit nach oben wie möglich“, schildert Detig seine ersten Eindrücke zu seinem neuen Arbeitgeber.

Detig gilt als Allrounder, der hart arbeitet und sowohl auf der für ihn bevorzugten Centerposition sowie aber auch auf den Flügeln eingesetzt werden kann. Sein Spiel zeichnet sich durch Schnelligkeit, Übersicht und seinen Kampfgeist aus. Er spielt kompakt in der Defensive, bevor er durch schnelle Aufbaupässe das Spiel in die Offensive verlagert, um dort sich und seine Mitspieler bestmöglich einzusetzen. Derzeit bereitet sich der junge Stürmer mit individuellem und eishockeyspezifischem Athletic-Training in Heilbronn vor, bevor er Mitte August nach Bayreuth kommen wird, wo das Trikot mit der Nummer 11 für ihn reserviert ist.

„Es wird Zeit, dass es wieder losgeht und ich freue mich nicht nur auf die Jungs im Team sondern auch auf die Fans und die Fans in Bayreuth. Außerdem bin ich gespannt, als Teil der Heimmannschaft im Tigerkäfig aufzutreten. Als Gegner war es immer sehr schwierig hier zu spielen, was wir im besten Fall zu unserem Vorteil nutzen.“ so Detig.

Trainer: Larry Suarez, Morgan Persson

Torhüter: Justin Spiewok, Ilya Andryukhov

Verteidigung: Maurice Becker, Niklas Heyer, Paul Reiner, Michal Spacek, Maximilian Menner, Lucas Flade

Sturm: Jan Hammerbauer, Sam Verelst, Edmund Junemann, Dominik Piskor, Moritz Israel, Tatu Vihavainen, Konstantin Melnikow, Chris Seto, Rodinyo Bijsterbosch, Aidan Brown, Tim Detig