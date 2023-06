„Deswegen komme ich nach Ingolstadt“: Double-Sieger Patrik Virta wechselt zum ERC und verrät seine Gründe

Ingolstadt. (PM ERCI) Verstärkung vom aktuellen finnischen Meister und Champions Hockey League Sieger. Patrik Virta wechselt von Tappara Tampere zum ERC Ingolstadt. Beim deutschen...

Ingolstadt. (PM ERCI) Verstärkung vom aktuellen finnischen Meister und Champions Hockey League Sieger.

Patrik Virta wechselt von Tappara Tampere zum ERC Ingolstadt. Beim deutschen Vizemeister aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) erhält der Finne einen Einjahresvertrag.

Der 27-Jährige war Teil der in den vergangenen beiden Jahren erfolgreichsten Mannschaft im europäischen Eishockey, gewann mit Tappara Tampere zweimal in Folge die Meisterschaft und erreichte zweimal hintereinander das Finale der Champions Hockey League. In der vergangenen Saison sicherte sich das Team aus dem WM-Spielort 2023 erstmals den Titel in der europäischen Königsklasse.

„Mit Patrik bekommen wir einen technisch und schlittschuhläuferisch hervorragenden Stürmer. Er ist variabel einsetzbar und kann als Rechtsschütze sowohl auf dem Flügel als auch als Center agieren“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den 1,78 Meter großen Angreifer, der zuletzt vier Spielzeiten für Tampere stürmte, in 219 Ligaspielen für die Südfinnen 118 Scorerpunkte verbuchte und drei Jahre lang Assistenzkapitän war. In der finnischen Liga sammelte er in der abgelaufenen Saison 18 Scorerpunkte in 43 Spielen. Zum CHL-Triumph trug Virta als fünftbester Scorer seiner Mannschaft sieben Punkte in elf Einsätzen bei und verfügt bereits über die Erfahrung von 48 Partien in der Champions Hockey League.

„Er ist es gewohnt, auf höchstem Level zu spielen. Sowohl bei Tappara, das zweifellos zu den Top-Teams in Europa gehört, als auch in der CHL. Patrik bringt diese Gewinner-Mentalität aus Tampere mit und ist ein charakterstarker Spieler“, erklärt Regan.

Sein Profidebüt feierte Virta bei seinem Jugendclub HPK in der Saison 2014/15 als er gleichzeitig in der finnischen U20-Liga zum Stürmer und Spieler des Jahres gewählt wurde. Im NHL-Draft 2017 wählten ihn die New York Rangers in der siebten Runde an 207. Stelle aus. Abgesehen von einem Abstecher zu Slovan Bratislava (KHL) und Örebro (Schweden) in der Saison 2018/19 war der ehemalige Nachwuchsnationalspieler bislang ausschließlich in der finnischen Eliteliga aktiv. 199 Scorerpunkte gelangen ihm in seinen 379 Einsätzen. Nun folgt der Schritt zu den Oberbayern, wo er auf seine ehemaligen Tappara-Teamkollegen Michael Garteig und Charles Bertrand trifft.

„Ich werde alles tun, was dem Team hilft und was nötig ist, um zu gewinnen. Deswegen komme ich nach Ingolstadt: Um möglichst viele Spiele zu gewinnen. Dazu will ich sowohl in der Offensive als auch in der Defensive meinen Teil beitragen“, sagt Virta, der bereits die Finalspiele der Panther verfolgt hatte. „Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich mag die Spielweise sehr und sie kommt mir auch entgegen. Wir wollen als Mannschaft zusammenstehen wie eine große Familie. Das ist immer eine Basis für eine erfolgreiche Saison.“

Beim ERC wird Virta mit der Rückennummer 11 auflaufen.

Aktueller Kader für die Saison 2023/24

Torhüter: Michael Garteig

Verteidiger: Fabio Wagner, Colton Jobke, Maury Edwards, Leon Hüttl, Niklas Hübner, Mat Bodie, Daniel Schwaiger, Luca Zitterbart

Stürmer: Philipp Krauß, Mirko Höfflin, Wojciech Stachowiak, Wayne Simpson, Enrico Henriquez-Morales, Marko Friedrich, Daniel Pietta, Charles Bertrand, Travis St. Denis, Andrew Rowe, Noah Dunham, Casey Bailey, Jan Nijenhuis, Patrik Virta

