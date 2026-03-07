DeSousa: â€žUnsere Unterzahl-Einheiten haben das Spiel entschiedenâ€œ – Red Bull MÃ¼nchen gewinnt Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg

MÃ¼nchen. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull MÃ¼nchen setzte sich am 49. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 (0:0|2:1|2:0) durch.

Brady Ferguson, Fabio Wagner, Tobias Rieder und Chris DeSousa erzielten die Tore fÃ¼r die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Spielverlauf

In der Anfangsphase dominierten die Abwehrreihen. Bitter fÃ¼r die Red Bulls: In der achten Minute musste TorhÃ¼ter Mathias Niederberger vom Eis. Seinen Platz Ã¼bernahm Simon Wolf, der zunÃ¤chst selten gefordert war. Auf der anderen Seite sorgte Brady Ferguson fÃ¼r die erste gefÃ¤hrliche Offensivaktion, doch Dustin Strahlmeier war zur Stelle (8.). Sonst passierte zunÃ¤chst wenig vor beiden Toren â€“ bis Jacob Hayhurst in der 13. Minute bei einem Konter der GÃ¤ste den Pfosten traf. Kurz darauf glÃ¤nzte Wolf gegen Grizzlys-Topscorer Matt White. Die Partie nahm Fahrt auf, es gab Chancen auf beiden Seiten, ein Treffer fiel vor der ersten Pause jedoch nicht.

In einem kuriosen Mittelabschnitt erwischte der viermalige deutsche Meister den besseren Start, doch eine Strafe nahm den Schwung aus dem Spiel (25.). Die Grizzlys steigerten sich in der Folge, Wolf rÃ¼ckte nun stÃ¤rker in den Fokus. In der 28. Minute rettete der Pfosten zum zweiten Mal fÃ¼r den MÃ¼nchner Goalie. WÃ¤hrend einer fÃ¼nfminÃ¼tigen Ãœberzahl der Grizzlys schlugen die GÃ¤ste dann eiskalt zu: Jacob Hayhurst fÃ¤lschte in der 33. Minute unhaltbar zum 0:1 ab. Die Antwort der Red Bulls auf den RÃ¼ckstand folgte prompt: ZunÃ¤chst erzielte Ferguson per Shorthander den Ausgleich (34.), ehe Wagner mit einem Hammer von der blauen Linie zum 2:1 den Unterzahl-Doppelschlag perfekt machte (35.). Mit dieser FÃ¼hrung ging es in die Pause.

Im letzten Drittel machten die Red Bulls munter weiter: Rieder nutzte gleich die erste Chance und stellte per AbfÃ¤lscher auf 3:1 (41.). Im Anschluss fehlten beiden Teams jedoch in der Offensive die PrÃ¤zision. Die Minuten verstrichen ohne klare Chancen und weitere Treffer, so hielt die MÃ¼nchner Zwei-Tore-FÃ¼hrung bis in die Schlussphase. Da machte das Team von Oliver David alles klar: DeSousa verwertete bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause die Vorarbeit von KapitÃ¤n Patrick Hager (57.) und setzte den Schlusspunkt zum 4:1.

Chris DeSousa: â€žEs ist schÃ¶n, wieder zurÃ¼ck zu sein â€“ und das mit einem Sieg. Unsere Unterzahl-Einheiten haben heute das Spiel mit den beiden wichtigen Toren nach dem RÃ¼ckstand entschieden. Das war unglaublich.â€œ

Tore:

0:1 | 32:43 | Jacob Hayhurst

1:1 | 33:09 | Brady Ferguson

2:1 | 34:32 | Fabio Wagner

3:1 | 40:25 | Tobias Rieder

4:1 | 56:22 | Chris DeSousa

Zuschauer: 10.796