Desolat: DEG verliert â€žFinaleâ€œ in Augsburg 1:5

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat das vielleicht vorentscheidende „Finale“ um Platz 14 in Augsburg klar verloren.

Bei den Panthern unterlag sie vor 6.179 Zuschauern 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) und rutschte damit einen Spieltag vor Schluss ans Tabellenende. Die Rot-Gelben müssen nun im letzten Hauptrundenspiel gegen Wolfsburg am Freitag auf ein kleines Wunder hoffen und einen Punkt besser abschneiden als Augsburg zeitgleich bei den schon geretteten Iserlohnern. Das alles wäre – auch heute – leicht zu verhindern gewesen.

Der Kader: Die DEG heute mit unveränderter Aufstellung im Vergleich zum Sieg gegen Nürnberg, also wieder mit Rick Schofield und Jakob Pivonka. Im Tor stand erneut Henrik Haukeland.

Das Spiel: Die DEG begann hellwach und konzentriert und durchaus besser als die Gastgeber. Erste Versuche von Alex Blank und Kyle Cumiskey gingen vorbei oder wurden geblockt. In der siebten Minute dann der erste Jubel im Auswärtsblock! Tyler Gaudet hielt seinen Schläger in einen Schuss von Alec McCrea und unter Strauss Mann im Panther-Kasten hindurch rutschte die Scheibe ins Netz. Die Düsseldorfer Führung bei 6:55 (zweite Vorlage Brendan O’Donnell)! Wenig später die Rheinländer auch im ersten Powerplay der Partie in guter Formation, aber O’Donnell, Blank und Paul Postma konnten Mann nicht 2:0 aus Sicht der DEG überwinden. Dann die erste Überzahl der Augsburger: Und es brannte im Düsseldorfer Torraum! Einmal Pfosten und einmal „freistehend drüber“ waren die Bilanz. Zwar überstanden die Gäste diese brenzlige Phase, gerieten aber auch danach zunehmend unter Druck. Augsburg, heute zum Siegen verdammt, warf alles noch vorne und kam in der 17. Minute zum inzwischen verdienten Ausgleich. Thomas Schemitsch umkurvte seinen Gegenspieler und traf halbhoch zum 1:1. Danach die Fuggerstädter in der ausverkauften und lauten Halle mit Rückenwind, aber das Düsseldorfer Bollwerk hielt bis zur ersten Pause stand.

Der Mittelabschnitt wurde für die DEG leider kein guter. Zu viele Zweikämpfe wurden verloren, zu viele kleine und große Entscheidungen falsch getroffen. Zwar gehörte die erste Chance des Drittels wieder Alex Blank, danach aber fast nur noch die Panther am Zug. In der 24. Minute bekamen die Rot-Gelben die Scheibe nicht geklärt und plötzlich war Florian Elias in guter Position – und der Augsburger traf ins linke Eck. Die 2:1-Führung der Hausherren bei 23:48. Auch danach die Panther mit viel Euphorie und vielen Möglichkeiten – und zusätzlich mit zwei Powerplays. Hier die DEG oft in höchster Not, aber ohne weiteren Gegentreffer. Mit dem 1:2-Rückstand ging es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel kassierte die DEG eine weitere schnelle Strafe und erneut Augsburg nah dran am nächsten Treffer. Danach endlich wieder eine Düsseldorfer Überzahl. Und es geschah die Katastrophe: O’Donnell verlor die Scheibe im Angriffsdrittel, Augsburg fuhr einen Konter – und traf zum 3:1. Jason Bast war bei 44:26 der Torschütze. Was ein Nackenschlag. Wenig später, die Düsseldorfer Überzahl war gerade abgelaufen, folgte sogar das 4:1. Die Düsseldorfer Defensive in dieser Phase vogelwild. Anthony Louis war der Torschütze (35:51). Die DEG-Fans im Stadion und an den Bildschirmen waren geschockt. Zwar mühten sich die Gäste bis zum Spielende und kamen zu einigen Möglichkeiten – blieben aber insgesamt viel zu harmlos. Die Zeit lief herunter – die Panther trafen ins leere Netz erneut (58:50, Torschütze Hanke Christian) – und eine vernichtende 1:5-Niederlage stand fest.

Ausblick: Letztes Heimspiel der Hauptrunde ist am Freitag (7. März, 19:30 Uhr) gegen die Grizzlys Wolfsburg. Die DEG muss gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher der Augsburger in Iserlohn hoffen. Auch wenn es gerade unmöglich erscheint – noch ist es nicht vorbei. Tickets noch unter degtickets.de.

