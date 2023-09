Des Phoenixâ€˜ neue Kleider – Letztes Vorbereitungsspiel in neuen Trikots

Artikel anhören Grefrath. (PM GEG) Die Vorfreude auf die neue kommende Eishockey-Saison ist beim Grefrath Phoenix deutlich zu spüren. Bald ist es soweit –...

Grefrath. (PM GEG) Die Vorfreude auf die neue kommende Eishockey-Saison ist beim Grefrath Phoenix deutlich zu spüren.

Bald ist es soweit – zum bevorstehenden Wochenende steht endlich auch im Grefrather EisSport & EventPark wieder eine frisch aufbereitete Eisfläche zur Verfügung. Nach drei Begegnungen in fremden Hallen, erwarten die Blau-Gelben am Sonntagabend, 01.10. um 19:30 Uhr im eigenen Eis-Oval den EHC Troisdorf Dynamite 1b zum vierten und letzten Saisonvorbereitungsspiel. Dabei wird sich die Mannschaft den Fans erstmals in brandneuem Outfit präsentieren.

„Für uns wird es höchste Zeit, dass wir endlich auch zuhause wieder regelmäßig aufs Eis können“, ist GEG-Trainer Joschua Schmitz erleichtert, dass die eisfreie Zeit bald auch an der Niers zu Ende ist. Immerhin einmal in der Woche hatte sich sein Team seit Anfang August in Wesel auf die Landesliga-Saison vorbereitet. Mit insgesamt sieben Neuzugängen zeigt sich der Grefrather Kader deutlich verjüngt und geht durchaus ambitioniert in die bevorstehende Spielzeit. „Wir wollen in der Spitzengruppe mitspielen und uns eine möglichst gute Ausgangsposition für die Playoffs sichern“, so Schmitz, der sein Team sowohl in der Breite als auch qualitativ deutlich stärker einschätzt, als in der Vorsaison. „Wir haben gute Jungs dazu bekommen und auch die Saisonvorbereitung sehr intensiv genutzt. Von vielen Jungs erwarte ich, dass sie sich weiterentwickeln werden“, so Schmitz.

Wie gut der Grefrath Phoenix bereits für den Mitte Oktober beginnenden Ligenspielbetrieb aufgestellt ist, soll unter anderem das letzte Vorbereitungsspiel am Sonntagabend zeigen. In den bisherigen Tests ließ die Mannschaft bereits viele positive Ansätze im Aufbauspiel erkennen, tat sich beim Torabschluss ein ums andere Mal jedoch noch recht schwer. Gegen den EHC Troisdorf Dynamite 1b, welcher eine Spielklasse tiefer in der Bezirksliga an den Start geht, soll gerade auch die Effektivität vor dem Tor erprobt werden.

Dabei wird sich das Team den Zuschauern erstmals auch in neuen Trikots mit komplett neuem Design und neuen Werbepartnern präsentieren. „Wir freuen uns riesig über die Unterstützung unserer Trikot-Partner in dieser Saison. Die neuen Trikots spiegeln deutlichen den Bezug zu Grefrath und der Region wieder. Wir hoffen, sie gefallen den Fans genauso gut wie uns.“, lässt Joschua Schmitz bereits im Vorfeld wissen, möchte jedoch noch nicht mehr verraten.

In der kommenden Saison wird es bei allen Heimspielen in der zweiten Drittelpause wieder das besonders bei den jungen Fans beliebte „Puckwerfen“ geben, welches fortan vom Werbepartner „Subway Krefeld“ präsentiert und unterstützt wird. Bereits am Sonntagabend geht das Pausenspiel mit den nummerierten Hartgummischeiben erstmals an den Start. Neben attraktiven Grefrath Phoenix-Fanartikeln wird es zudem tolle Sachpreise und Gutscheine für die leckeren Subway-Sandwiches zu gewinnen geben. Wie das funktioniert? 1. Puck für je 1 € kaufen und 1 € Kauf-Coupon von „Subway Krefeld“ erhalten, 2. versuchen, mit dem Puck möglichst die Mitte der Eisfläche zu treffen, 3. Hauptgewinn abräumen.

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gilt auch 2023/24 bei allen Heimspielen des Grefrath Phoenix „Pay what you want!“. Die Fans können also nach wie vor über die Höhe ihres Eintrittspreises selbst bestimmen.

Das letzte Vorbereitungsspiel:

Grefrath Phoenix vs. EHC Troisdorf Dynamite 1b (Sonntag, 01.10., 19:30 Uhr)

