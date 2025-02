Derbywochenende fÃ¼r die DEG in Iserlohn und KÃ¶ln

Düsseldorf. (PM DEG) Der Saisonendspurt läuft. Die Düsseldorfer EG wird nach der Pleite bei den Eisbären Berlin gleich zwei Mal in der eigenen Umgebung gefordert.

Am heutigen Valentinstag (14. Februar, 19:30 Uhr) fahren die Rot-Gelben zum Keller- und Revierduell bei den Iserlohn Roosters. Am Sonntag (16:30 Uhr) trifft man zum letzten Rheinderby der Saison in Köln auf die Haie. Nicht einfache Spiele, die am Ende jedoch den Unterschied machen können.

Der Rückblick: 0:4 nach dem ersten, 2:8 nach dem zweiten und schließlich 2:10 nach dem dritten Drittel: Das Spiel beim Deutschen Meister Berlin am Mittwochabend war zum Vergessen. Also geht der Blick nach vorne.

Der Kader: Headcoach Steven Reinprecht kann theoretisch wieder auf Moritz Wirth zurückgreifen. Ansonsten ist der Kader unverändert.

Die Gegner: Die Iserlohn Roosters haben ihr Mittwoch-Spiel ebenfalls in den Sand gesetzt. Obwohl man in Bremerhaven 2:0 führte, fuhr die Mannschaft von Neu-Trainer Franz Fritzmeier am Ende mit einer 2:5 Niederlage nach Hause. Erst am Montag gab der Verein bekannt, dass man den Headcoach Doug Shedden ersetzen würde. Das Debüt von Fritzmeier im Norden lief anders als geplant. Es war die dritte Niederlage in Folge. Iserlohn (41 Punkte) verpasste damit die Chance an Düsseldorf (42 Punkte) vorbeizuziehen. Ende Dezember erzielte man gegen die Rot-Gelben wenigstens einen 2:1-Sieg im Shout-Out. Am heutigen Freitag werden beide Mannschaften nur eines wollen: Den Sieg. Nach Mittwoch muss man dringend Zähler Punkte sammeln, zumal Schlusslicht Augsburg zeitgleich spielt.

In Anbetracht der bisherigen Derbys dürfte in Köln beste Laune herrschen. Die Nachbarn gewannen alle drei Duelle mit einer Vielzahl an Toren. Obwohl Düsseldorf zuletzt deutlich besser spielte, gehörten die Punkte auch beim 4:7 Ende Januar den Haien. Das Hinspiel in Köln endete 5:1 aus Sicht der Domstädter. In der Tabelle muss Köln noch ein wenig um den direkten Einzug in die Playoffs bangen. Derzeit stehen man auf Platz sechs mit neun Punkten vor den Schwenninger Wild Wings. Dennoch: Köln gehört zu den wenigen Clubs mit 43 Spielen – die direkte Konkurrenz hat erst 41 oder 42. Vor der Länderspielpause siegte der rheinische Rivale 4:1 gegen Tabellenführer Ingolstadt, nur um danach 4:7 gegen Mannheim zu verlieren. Vor dem Derby am Sonntag ist man zuvor auswärts in Straubing – hier siegte man zuletzt mit 2:1.

Der Ausblick: In der kommenden Woche spielt die DEG dreimal. Am Mittwoch empfängt man den ERC Ingolstadt zuhause im PSD BANK DOME – an den 4:1-Sieg zuletzt erinnert die DEG sich gern. Am Freitag (19:30 Uhr) kommen die Adler Mannheim zum letzten Aufeinandertreffen. Zum Ende der Woche, am Sonntag (14:00 Uhr), sind die Rot-Gelben zu Gast in Frankfurt.

