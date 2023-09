Derbytime im Wolfsbau

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Nach einem rundum gelungenen Heimspiel-Saisonauftakt gegen die Lausitzer Füchse am vergangenen Wochenende vor grandioser Kulisse, wollen die Selber Wölfe...

Selb. (PM Wölfe) Nach einem rundum gelungenen Heimspiel-Saisonauftakt gegen die Lausitzer Füchse am vergangenen Wochenende vor grandioser Kulisse, wollen die Selber Wölfe am Freitag ab 19:30 Uhr zuhause im Nachbarschaftsduell gegen die Eispiraten Crimmitschau nachlegen.

Nicht nur Wölfe-Verteidiger Moritz Raab hofft dabei auf eine ähnliche Unterstützung von den Rängen wie am vergangenen Freitag. Am Sonntag tritt das Wolfsrudel dann die Reise zum ESV Kaufbeuren an.

Formkurve

Zuhause gegen die Lausitzer Füchse lieferten die Selber Wölfe einen richtig starken Auftritt ab. Die Zuschauer erlebten in der stimmgewaltigen NETZSCH-Arena ein hochklassiges und spannendes Eishockeyspiel, das die Wölfe mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Vor allem die Formation um Vantuch, Schwamberger und Gelke wusste rundum zu überzeugen. Am Sonntag beim Gastspiel in Krefeld war dann allerdings nicht viel zu holen für das Wolfsrudel. Das Team um Kapitän Frank Hördler fand beim Aufstiegsaspiranten nie richtig ins Spiel und kassierte eine 0:4-Niederlage. Einer der besten Akteure vom Sonntag war noch Wölfe-Goalie Weidekamp, der seine Vorderleute lange Zeit im Spiel und bis zur 33. Minute ein 0:0 hielt. Die Wölfe nutzten die vergangene Woche aber dafür, die Fehler aus dem Krefeld-Spiel zu analysieren und für die Zukunft abzustellen.

Die Gegner

Einen ausführlichen Gegnercheck finden Sie ab sofort in der aktuellen Folge des offiziellen Selber Wölfe DEL2 Podcast SELBstVERliebt … und Ente.

Die Eispiraten Crimmitschau warteten am ersten Wochenende mit zwei Siegen gegen stark einzuschätzende Gegner auf. Sowohl in Landshut als auch zuhause gegen den PENNY-DEL-Absteiger Bietigheim wurden je 3 Punkte eingefahren. Beim starken Heimauftritt gelang Eispiraten-Torhüter Shilin gar ein Shutout. Das Wolfsrudel dürfte also gewarnt sein vor mit breiter Brust aufspielender Westsachsen.

Genauso wie die Selber Wölfe steht der ESV Kaufbeuren nach dem ersten Wochenende mit 3 Punkten auf der Habenseite da. Nach einer Auswärtsniederlage bei den Kassel Huskies fuhren die Allgäuer gegen den EHC Freiburg einen 5:2-Heimsieg ein.

Lineup

Neben Jordan Knackstedt, der aufgrund der großen Strafe, die er sich am Sonntag in Krefeld wegen eines Crosschecks eingehandelt hatte, für das Spiel gegen die Eispiraten gesperrt ist, muss Headcoach Sergej Waßmiller voraussichtlich krankheitsbedingt auf Fedor Kolupaylo verzichten.

Moritz Raab blickt voraus

Zunächst zog Wölfe-Verteidiger Moritz Raab nochmal ein Fazit zum vergangenen Wochenende: „Der Saisonauftakt gegen Weißwasser war wirklich super! Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Es gab schon noch zwei, drei Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten müssen, aber das ist zum Saisonstart auch vollkommen normal. Für unseren Auftritt am Sonntag in Krefeld gibt es allerdings keine Ausreden. Wir waren einfach nicht voll da und haben uns von Beginn an zu sehr aus dem Spiel nehmen lassen. Das wird aber auch in den nächsten Spielen und über die Saison hinweg anders werden.“ Große Vorfreude herrscht bei dem 22-Jährigen im Hinblick aufs Nachbarschaftsduell zuhause in der NETZSCH-Arena gegen die Eispiraten Crimmitschau: „Wenn man von vergangenem Freitag von „guter Stimmung“ spricht, dann ist das noch untertrieben. Die Kulisse war wirklich super. Jeder einzelne in der Mannschaft war wirklich beeindruckt, auch von der Choreographie der Fans. Das war wirklich unglaublich. Natürlich bringt uns das nochmal extra Motivation. Man bekommt Fehler, die man gemacht hat, schneller aus dem Kopf, wenn man merkt, dass die Fans trotzdem hinter einem stehen.“ Moritz Raab zollt den Gegnern Respekt, hat aber keine Angst: „Klar – Crimmitschau hatte einen sehr guten Saisonstart. Aber letztlich kann man das über alle Mannschaften sagen. Die ganze Liga ist über die Off-Season nochmal um einiges besser geworden. Es gibt keinen sehr schwachen, aber auch keinen viel zu starken Gegner. Man muss bei jedem Gegner wirklich aufpassen, wie

man reingeht. Aber wir werden das genauso machen, wie immer: Einfach an den Gameplan halten und das umsetzen, was der Trainer vorgibt, dann werden wir unsere Ziele auch erreichen.“

Tickets/Liveübertragung

Für das Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau am Freitag (Spielbeginn um 19:30 Uhr) gibt es Tickets im Vorverkauf online (https://selberwoelfe.reservix.de/events), bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk, bei IT-Solutions Lauterbach in Sparneck, im Ticketshop der Frankenpost sowie – sofern noch verfügbar – an der Abendkasse. Für unsere Gäste aus Crimmitschau wurde ein exklusiver Online-Ticketshop eingerichtet. Der Link zum Shop ist auf den Kanälen der Eispiraten Crimmitschau veröffentlicht. Einlass in die NETZSCH-Arena ist ab 18:00 Uhr. Aufgrund des zu erwartenden starken Zuschauerzuspruchs empfehlen wir eine frühzeitige Anreise. Zudem werden beide Partien live auf Sprade TV und das Auswärtsspiel in Kaufbeuren in Auszügen in der Radio Euroherz Eiszeit übertragen. Spielbeginn am Sonntag in der energie schwaben arena ist um 18:30 Uhr.

