Derbytime: ESVK trifft am Sonntag auf den EV Landshut

Kaufbeuren. (PM ESVK) Ein normales und in Corona Zeiten somit auch ein eher ungewohntes Wochenende, mit zwei, anstatt drei Spielen, steht für den ESV Kaufbeuren mit den Partien gegen die Heilbronner Falken und den EV Landshut am kommenden Freitag und Sonntag auf dem Programm.

Auswärtsspiel in Heilbronn

Los geht es am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel. Die Joker sind dabei binnen zehn Tagen das zweite Mal bei den Heilbronner Falken zu Gast. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

Heimspiel gegen den EV Landshut

Am Sonntag heißt es dann Derbytime. Der ESV Kaufbeuren trifft in der heimischen erdgas schwaben arena auf den EV Landshut. Das erste Bully ist um 18:00 Uhr.

Wer ist fit beim ESVK?

Das Lazarett beim ESV Kaufbeuren hat leider erneut Zuwachs bekommen. Sicher fehlen werden am Wochenende Stefan Vajs und Daniel Oppolzer. Aus medizinsicher Sicht stehen hinter den Einsätzen von Tobias Wörle, Max Lukes und Fabian Voit etwas kleinere Fragezeichen. Dafür hat sich Alex Thiel auf jeden Fall wieder fit gemeldet und auch ein Einsatz von Sami Blomqvist ist durchaus realistisch. Ob der finnische Torjäger aber schon am Freitag in Heilbronn mit von der Partie sein wird, wollen die Trainer in Rücksprache mit den Ärzten, erst am Spieltag entscheiden.