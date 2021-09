Derbysieger: LÃ¶wen gewinnen auch zweites Duell mit Garmisch

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Macht im Oberland bleiben die Tölzer Löwen: Auch im zweiten Testspiel-Duell mit dem SC Riessersee behalten die Tölzer die...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Macht im Oberland bleiben die Tölzer Löwen: Auch im zweiten Testspiel-Duell mit dem SC Riessersee behalten die Tölzer die Oberhand und siegen am Freitagabend in der heimischen RSS-Arena mit 5:3.

In der ersten Reihe bei dem Buam stand Tryout-Spieler Nico Kolb, der somit direkt in seinem ersten Spiel im Dress der Löwen in der Startaufstellung stand. Er und die 798 Zuschauer in der RSS-Arena konnten schon nach etwas mehr als anderthalb Minuten zum ersten Mal jubeln: Grant Besse netzte vor der Südkurve ein und sorgte somit für einen Einstand nach Maß. Die Garmischer waren jedoch wie auch schon in der Vorwoche ein unangenehmer Gegner: Marco Wölfl musste, nachdem ihm der Schläger entglitten war, zwei Mal vor einschussbereiten SCR-Spielern retten. Für Niklas Hörmann war der Spieltag dagegen leider frühzeitig beendet: Nach einer Begegnung mit Michael Knaub konnte der Tölzer Verteidiger nicht mehr weiterspielen. Cam Spiro (geschont) und Marcus Götz (Oberkörperverletzung) mussten bereits im Vorfeld passen.

Im zweiten Drittel nutzten die Löwen eine Überzahl zu Beginn gleich aus: Thomas Merl stocherte die Scheibe zum 2:0 über die Linie. Im nächsten Powerplay gelang den Gästen dann zwar der Anschlusstreffer, als sie einen Konter geschickt ausspielten, doch vor dem Drittelende stellte Lubor Dibelka den alten Abstand wieder her. Knaub wiederum kassierte vor der letzten Pause gleich 14 Strafminuten auf einmal.

Das war nun ein Signal: Die Partie wurde zunehmend intensiver und ruppiger. Grant Besse ließ sich davon nicht beeindrucken: Der US-Amerikaner hatte offenbar gefallen daran gefunden, vor der Südkurve zu jubeln und traf zum 4:1. Fast noch mehr bejubelt wurden allerdings kleine Nickligkeiten zwischen den Hausherren und den Gästen. Zwar konnten letztere durch Robin Soudek und Felix Linden noch einmal den Anschluss herstellen, doch Tyler McNeely nutzte das leere Netz und besorgte in der letzten Sekunde des Spiels den 5:3-Endstand – und ließ sich kurz darauf mit seinen Teamkollegen erstmals seit einer halben Ewigkeit wieder vor einer gefüllten Südkurve feiern.

Bereits am Sonntag geht es weiter mit dem Testspiel bei den Memmingen Indians.

Tölzer Löwen – SC Riessersee

RSS-Arena, 798 Zuschauer

Tore: 1:0 Besse (Ott, Brandl), 2:0 Merl (PP1, Besse, Brady), 2:1 Kronawitter (SH1), 3:1 Dibelka (Horschel), 4:1 Besse (Merl, Eberhardt), 4:2 Soudek (Kronawitter, Linden), 4:3 Linden (Allavena), 5:3 McNeely (EN).

Strafminuten: 12 – 28