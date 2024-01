Derbysieg! Stark dezimierter Deggendorfer SC zwingt die Black Hawks in die Knie

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Abend in der Festung an der Trat. Im restlos ausverkauften Deggendorfer Eisstadion (2.666 Zuschauer) bezwang die...

Artikel anhören Artikel anhören

Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Abend in der Festung an der Trat.

Im restlos ausverkauften Deggendorfer Eisstadion (2.666 Zuschauer) bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die Passau Black Hawks in einer engen Partie mit 3:1.

Aus personeller Sicht kam es vor dem Derby für den Deggendorfer Übungsleiter knüppeldick. Mit Petr Stloukal, Lukas Miculka, Niklas Pill, Leon Zitzer, Benedikt Schopper, Sascha Maul, Timo Pielmeier, Martin Heinisch und Curtis Leinweber fehlten gleich neun Stammspieler.

Der erste Abschnitt gestaltete sich über weite Strecken sehr kurzweilig – beide Teams spielten, trotz der Ausfälle, munter nach vorne. Während die Passauer in der siebten Minute durch eine abgefälschte Scheibe von Liam Blackburn mit 0:1 in Führung ging, konterte der DSC mit zwei Alutreffern. Mit der knappen Gästeführung ging es hinein in die erste Pause.

Im zweiten Drittel kamen die Gäste wie die Feuerwehr aus der Kabine und Louis Eisenhut musste mehrmals in höchster Not für den DSC retten. Doch je länger der Mittelabschnitt dauerte, desto besser fand das Team von Trainer Jiri Ehrenberger wieder zu seinem Spiel. In der 34. Minute erzielten die Deggendorfer schließlich den mittlerweile verdienten Ausgleich. Vor dem Tor war es Carter Popoff, der am schnellsten schaltete und einen Abpraller über die Linie drückte. Mit dem 1:1 gingen beide Teams nach 40 gespielten Minuten das zweite Mal in die Kabine.

Im Schlussabschnitt hatte der DSC mehr von der Partie, während die Black Hawks stets mit Kontern gefährlich blieben. In der 55. Minute war der Bann schließlich gebrochen. Einen Lapsus der Passauer Hintermannschaft nutzte René Röthke aus und traf ins rechte obere Eck zum 2:1. Vier Sekunden vor Ende der Partie sorgte Carter Popoff endgültig für die Entscheidung, als er ins verwaiste Passauer Tor zum 3:1 traf.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am Sonntag mit dem nächsten Auswärtsspiel. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger beim SC Riessersee.