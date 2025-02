Derbysieg in der Passauer Eis-Arena: Deggendorfer SC stutzt die Black Hawks

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC schnappte sich am Sonntagabend den dritten Derbysieg in dieser Saison.

Vor 1.500 Zuschauern in der Passauer Eis-Arena bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger die heimischen Black Hawks am Ende verdient mit 4:7.

Im Duell mit dem niederbayerischen Rivalen konnte der Deggendorfer Trainer auf den nahezu identischen Kader wie am Freitag gegen Füssen zurückgreifen. Es fehlten somit weiterhin Silvan Heiß, Tomas Gulda, Ondrej Pozivil, Benedikt Schopper, Thomas Greilinger und Leon Draser. Youngster Stanja Picha war am Vormittag bereits bei der U20-Mannschaft im Einsatz.

Im ersten Drittel entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier. Als Kapitän Curtis Leinweber (5.) und Andreé Hult (7.) früh den DSC mit 0:2 in Front brachten, schien die Marschroute in dieser Partie früh festgelegt. Doch die Passauer arbeiten sich in die Partie zurück und kamen in der 10. Minute durch Davin Maus auf 1:2 heran. Petr Stloukal markierte in der 15. Minute nach schöner Einzelleistung das 1:3, während Arturs Sevcenko nur 50 Sekunden später auf 2:3 verkürzte. Die Deggendorfer blieben dran, verpassten es aber trotz spielerischer Überlegenheit im ersten Abschnitt noch einen weiteren Treffer nachzulegen.

Im Mitteldrittel blieb der DSC spielerisch dominant und legte in der 24. Minute nach. David Stach schickte Andreé Hult auf die Reise, der trocken zum 2:4 einnetzte. In der 30. Spielminute erhöhte Niklas Pill nach toller Vorarbeit von Marcel Pfänder sogar auf 2:5, dennoch war die Partie damit noch nicht entschieden. Im Powerplay verkürzte Passaus Niklas Zeilbeck in der 32. Minute noch einmal auf 3:5.

Zu Beginn des Schlussabschnitts dominierten die Deggendorfer zwar die Partie, das Tor fiel dann allerdings für die Black Hawks. In der 49. Minute traf Nico Joki im Powerplay zum 4:5. Kurze Zeit später gab es einen Schockmoment zu verdauen: Alex Grossrubatscher wurde vom Puck am getroffen und musste mit der Trage vom Eis befördert werden. Doch der DSC zeigte Kampfgeist und erhöhte in der 46. Minute auf 4:6. Im Powerplay bediente Curtis Leinweber den frei stehenden Antonin Dusek, der Marco Eisenhut im Passauer Tor keine Chance ließ. Kurz vor Ende der Partie nahm Black Hawks Coach Petr Bares seinen Keeper zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese Maßnahme blieb erfolglos, auf der Gegenseite setzte Jaroslav Hafenrichter in der 59. Minute mit seinem Treffer ins verwaiste Passauer Tor endgültig den Schlussstrich unter die Partie.

Für den Deggendorfer SC kommt es bereits am kommenden Dienstag zur nächsten Auswärtsaufgabe. Zu Gast ist das Team von Trainer Jiri Ehrenberger um 19:30 Uhr bei den Tölzer Löwen.

Dienstagsspiel bei den Tölzer Löwen

Nach dem vergangenen Sechs-Punkte-Wochenende und dem Derbysieg bleibt dem DSC im Schlussspurt der Oberliga-Süd-Hauptrunde keine Zeit für Pausen. Bereits am morgigen Dienstag nimmt der Mannschaftsbus der Rot-Blauen den Weg in Richtung Oberbayern auf sich. Um 19:30 Uhr stehen dem DSC dann in der Hacker-Pschorr-Arena die Tölzer Löwen um Headcoach Axel Kammerer gegenüber.

„Die putz‘ ma!“ skandierte der Tölzer Übungsleiter bereits vor dem ersten Heimspiel der Löwen gegen den DSC in der heimischen Lokalpresse.

Zwei Tage vor Weihnachten ließen die Löwen den Worten ihres Trainers dann auch Taten folgen, man besiegte den DSC mit 5:3. Zieht man aus den bisherigen drei Partien ein Fazit, so gestalteten sich die Spiele mit zunehmendem Saisonverlauf immer enger. Nach zwei Heimsiegen des DSC (8:2 und 2:1 nach OT) steht so nun ein Heimsieg der Löwen gegenüber. Auch im Dienstagsspiel ist – auch mit Blick auf die Personaldecke des DSC – mit einem engen Spielverlauf zu rechnen.

Personell leistet die Tölzer Führungsebene um Fabian Schlager aktuell

Akkord-Arbeit: Top-Scorer Topi Piipponen und Verteidiger Florian Krumpe verlängerten Ihre Verträge jeweils um zwei Jahre bis zur Saison 2026/2027, im Gegenzug dazu verließ Jack Olmstead die Buam in Richtung Memmingen. Die freigewordene Kontingent-Stelle besetzte zunächst der Lette Romans Semjonovs, welcher sich nach nur vier Spielen am Oberkörper verletzte und für den Rest der Saison ausfiel. Die fünfte und letzte Import-Lizenz vergab man dann an Egils Kalns, welcher aus Rostock an die Isar wechselte.

DSC-Verteidiger Alex Grossrubatscher verbrachte nach der Schrecksekunde am gestrigen Sonntag die vergangene Nacht unter Aufsicht im Klinikum Passau und befindet sich aktuell auf dem Heimweg nach Deggendorf! Nach ersten Erkenntnissen liegt keine schwerwiegende Verletzung vor. Eine genaue Diagnose, sowie eine Ausfalldauer werden wir zeitnah bekanntgeben, sofern dies die weiteren Untersuchungen ermöglichen.

