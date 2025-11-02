Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord EV Duisburg Derbysieg für die Miners!
EV DuisburgHerner EV

Derbysieg für die Miners!

2. November 20251 Mins read33
Fans Herner EV - © Sportfoto-Sale (DR)
Herne. (PM HEV) Nachdem Duisburg größtenteils die spielbestimmende Mannschaft war, bewies der HEV im letzten Drittel erneut Kampfgeist, drehte das Spiel und behielt drei wichtige Punkte am Gysenberg.

Herne startete zwar gut in die Partie, das Tor erzielte jedoch Duisburg: In der 14. Spielminute verwertete Zolmanis einen Abpraller zum 1:0. In der 17. Spielminute gab auch Leon Willerscheid einen Abpraller ab, den Dennis Palka zum 1:1 einnetzte – zugleich der Pausenstand.

Im zweiten Drittel war erneut Duisburg am Drücker, schaffte es bei der Vielzahl an Chancen jedoch nur, in der 25. Spielminute einen Fehler in der Herner Defensive zu verwerten. Adam Kiedewicz erzielte das 2:1. Aus 28 Torschüssen in den ersten 40 Minuten schaffte es Duisburg, nur zwei zu verwerten.

Wie schon in den letzten Spielen stellte der HEV im letzten Drittel erneut seinen Kampfgeist und seine Comeback-Qualitäten unter Beweis. Früh im Drittel erzielte Dennis Palka in Überzahl durch die Hosenträger von Willerscheid seinen zweiten Treffer zum 2:2. Wenig später war es ein Doppelschlag von Ford, der Herne in Front brachte: Erst überwand Ford Leon Willerscheid in der 46. Minute mit einem satten Handgelenkschuss aus der Drehung zum 3:2, kurz darauf spielte er einen Pass in den Slot, der vom Schlittschuh eines Duisburger Verteidigers unglücklich ins eigene Tor zum 4:2 abgefälscht wurde. In den letzten vier Minuten ging EVD-Coach Petrozza volles Risiko und zog seinen Torwart für einen zusätzlichen Feldspieler. Duisburg schaffte es jedoch erneut nicht, seine Chancen in Tore umzuwandeln. Die Scheibe wurde in der 59. Spielminute aus dem Drittel befördert, Demmler gewann das Laufduell um den Puck und konnte zum 5:2 ins leere Tor einschieben.

Für den HEV ist am Sonntag spielfrei. Nach der Deutschland-Cup-Pause geht es für die Miners auswärts gegen die Black Dragons aus Erfurt weiter.

0:1 [13:37] Zolmanis (Kiedewicz/Grosse)
1:1 [16:17] Palka (Demmler/Grunewald)
1:2 [24:43] Kiedewicz (Kalns)
2:2 [41:21] Palka (Ford/Snetsinger)
3:2 [45:43] Ford (Müller/Munichiello)
4:2 [47:50] Ford (Bräuner)
5:2 [58:06] Demmler (Munichiello/Palka

Strafen: 2–6
Zuschauer: 1948

867
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Auch an Allerheiligen setzt es eine Heim-Niederlage auf dem Ritten

