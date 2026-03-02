Derby zum PlayOff-WarmUp: Herford trifft auf Hammer Eisbären

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein beendet die Zwischenrunde der Oberliga Nord mit dem Heimderby gegen die Hammer Eisbären.

Ab 20.00 Uhr geht es im Dienstagsspiel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ darum, sich auf das PlayOff-Achtelfinale einzustimmen. Während die Hammer Eisbären am Sonntag bei den Tölzer Löwen spielen, geht die Reise für die Ice Dragons erneut zum Deggendorfer SC. Doch zunächst heißt es noch einmal Derbytime in der Drachenhöhle.

Fünfmal trafen die beiden ewigen Kontrahenten in dieser Saison aufeinander und aktuell haben die Eisbären mit drei Siegen die Nase vorn. Die ostwestfälischen Eishockeyfans hätten mit Sicherheit nichts dagegen, wenn der HEV diese Bilanz zum Abschluss der Zwischenrunde mit einem Erfolg ausgleicht.

Nachdem Hamm nur knapp die obere Gruppe nach der Hauptrunde verfehlte, ging es darum, sich die bestmögliche Ausgangslage für die PlayOffs zu erspielen. Überzeugend war vor allem der letzte Auftritt mit einem 5:1-Auswärtssieg bei den Icefighters Leipzig, wodurch endgültig der 6. Tabellenplatz gesichert wurde. Anders war die Situation in Herford. Vor Weihnachten lagen die Ostwestfalen fast abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, arbeiteten sich jedoch Punkt für Punkt an die Konkurrenz heran und schafften am vergangenen Sonntag sogar noch vorzeitig die zweite PlayOff-Teilnahme der Vereinsgeschichte. In der Zwischenrunde waren die Ice Dragons das stärkste Team der unteren Gruppe und holten bislang 20 Zähler.

Nun geht es am letzten Spieltag darum, sich in den PlayOff-Modus zu bringen, die Derbybilanz gegen Hamm auszugleichen und den sehr guten Eindruck in der Zwischenrunde zu bestätigen. Und auch die Herforder Eishockeyfans werden nach der erfolgreichen Aufholjagd mit Sicherheit wieder für eine äußerst stimmungsvolle Drachenhöhle sorgen.

Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr öffnet. Aufgrund der hohen Anfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit. Zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.

Unter derselben Internetadresse sind bereits Tickets für das erste PlayOff-Heimspiel gegen den Deggendorfer SC am 10. März erhältlich. Spielbeginn ist dann ebenfalls um 20.00 Uhr, die Abendkasse öffnet wieder eine Stunde vorher. Für das erste Auswärtsspiel in Deggendorf (Sonntag, der 08. März um 18.45 Uhr) füllt sich nun endgültig der Fanbus. Anmeldungen werden hierfür im Rahmen des Spieles gegen die Hammer Eisbären auf der Eventfläche gegenüber dem DragonsFood-Wagen entgegengenommen.