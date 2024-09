Derby-Wochenende fÃ¼r die Gladiators

Mit zwei Derbys geht die Testspielphase der Erding Gladiators weiter. So spielt die Daffner-Truppe am Freitag beim Bayernliga Absteiger ESC Dorfen (Beginn 20 Uhr)....

So spielt die Daffner-Truppe am Freitag beim Bayernliga Absteiger ESC Dorfen (Beginn 20 Uhr). Zum Heimspiel am Sonntag, Spielbeginn 18 Uhr, empfangen die Gladiators den EHC Klostersee.

In der letzten Saison mit großen Ambitionen gestartet, musste der Landkreis Rivale am Ende den bitteren Gang in die Landesliga antreten. Finanzielle Schwierigkeiten führten während der Saison zu einem nicht zu ersetzenden Aderlass. Dennoch steckte der ESC nicht auf und spielte die Saison mit einer jungen Mannschaft zu Ende. In der Sommerpause verpflichtete Dorfen unter anderem mit Routinier Martin Heinisch vom Oberligisten Deggendorf, dem ehemaligen Gladiator Michael Franz, dem Tschechen Jakub Naar sowie den Kanadier Conor Ali und Ryley Lanthier eine Reihe von Spielern, mit denen Trainer Brenninger den sofortigen Wiederaufstieg schaffen soll.

Sonntags Gegner Klostersee setzt auf eine eingespielte Mannschaft. Traditionell können die Grafinger auf ihre starke Nachwuchsarbeit setzen. Gepaart mit dem ein oder anderen Routinier – darunter Neuzugang Lukas Steinhauer im Tor – dürfte der EHC wieder eine gute Rolle im Play-Off Rennen spielen. Ein erstes Ausrufezeichen gelang der Truppe von Gert Acker zuletzt mit einem 6:2 Sieg gegen den TEV Miesbach.

„Jedes Spiel hilft uns weiter. Mit den ersten Leistungen war ich zufrieden, aber es gibt schon noch einiges zu tun. Welcher Kader zur Verfügung steht, wird sich erst kurzfristig entscheiden,“ so Trainer Daffner. Sein Debüt im Gladiators Trikot wird Marco Deubler voraussichtlich erst am ersten Oktober Wochenende geben.