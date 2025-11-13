Derby und Big-Point-Game: Spannende Duelle gegen Garmisch und Deggendorf

Passau. (PM Black Hawks) Die Deutschland-Cup-Pause kam für die Mannschaft der Passau Black Hawks zur rechten Zeit: Gleich fünf Spieler mussten zuletzt verletzungsbedingt pausieren, doch das Lazarett lichtet sich pünktlich vor den entscheidenden Spielen am Wochenende.

„Wir haben Kraft getankt, die Blessuren einiger Spieler haben ausheilen können und gehen mit voller Energie in dieses wichtige Spiel!“, zeigt sich Kapitän Rene Röthke kämpferisch.

Nach dem nervenaufreibenden 5:4-Erfolg nach Verlängerung gegen den Höchstadter SC steht bereits am Freitagabend um 19:30 Uhr das nächste wichtige Heimspiel an. Die Dreiflüsse Städter empfangen Altmeister SC Riessersee zum Showdown in der Eis-Arena Passau. Die Mannschaft von der Zugspitze, zuletzt in einer schwierigen Saisonphase und aktuell auf Platz 11 der Tabelle, reist mit großem Druck an. Im Hinspiel setzten sich die Black Hawks mit 6:5 in der Overtime durch. Auch am Freitag wird ein spannendes Duell erwartet. Der SC Riessersee hat personell nachgelegt und den kanadischen Verteidiger Charlie Risk aus der SPHL verpflichtet. Für die Habichte gibt Neuzugang Christian Neuert sein Heimdebut. „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel! Garmisch hat in der Pause nochmal nachgelegt und mit Charlie Risk einen dritten Ausländer verpflichtet. Umso schöner wäre es, wenn Buster Larsson auflaufen kann, da er auf einen alten Teamkameraden treffen würde“. erklärt Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Am Sonntagabend (18:45 Uhr) folgt das mit Spannung erwartete Derby gegen Deggendorf. Während der Tabellenzweite als Favorit gilt, wollen die Black Hawks ihre starke Form bestätigen und das erste Saisonviertel mit einem Derbysieg krönen. Die Fans fiebern dem Derby entgegen – das Deggendorfer Eisstadion wird voraussichtlich ausverkauft sein, der Gästeblock gut gefüllt sein. In diesen emotionalen Spielen kann der „siebte Mann“ auf den Rängen zum entscheidenden Faktor werden. Passau Black Hawks Trainer Petr Bares freut sich schon auf das Donau Derby: „In den letzten Jahren konnten wir in Deggendorf kein Derby für uns entscheiden. Das wollen wir natürlich ändern und erneut ein unangenehmer Gegner sein“.

Eine besondere Geschichte schreibt die Rückkehr von Christian Neuert: Der 33- Jährige lief bereits als 18-Jähriger für die Black Hawks auf und kehrt nach Stationen in der DEL (Grizzlys Wolfsburg), sechs Jahren in der DEL2 und fünf Jahren in der Bayernliga zurück nach Passau.

Tickets für das Heimspiel gegen SC Riessersee am Freitag, 14. November 2025 um 19:30 Uhr sind online auf etix.com erhältlich. Das Spiel wird live aus SpradeTV übertragen. -czo

