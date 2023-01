Derby-Time im Wolfsbau

Selb. (PM Wölfe) Am Freitagabend sind die Bayreuth Tigers bei den Selber Wölfen in der NETZSCH-Arena zu Gast, ehe es am Sonntag für das...

Selb. (PM Wölfe) Am Freitagabend sind die Bayreuth Tigers bei den Selber Wölfen in der NETZSCH-Arena zu Gast, ehe es am Sonntag für das Wolfsrudel nach Krefeld geht.

Die NETZSCH-Arena wird am Freitagabend ab 19:30 Uhr wieder einem Hexenkessel gleichen, wenn die Selber Wölfe auf den Erzrivalen, die Bayreuth Tigers, treffen. Der Kartenvorverkauf läuft gut, die Wölfe haben sich viel vorgenommen und jeder Punkt ist immens wichtig. So ist wieder einmal richtig Brisanz in dieser Partie. Am Sonntag tritt das Wolfsrudel dann die lange Reise nach Krefeld an. Auch da sollen möglichst viele Punkte mitgenommen werden.

Formkurve

„Nur“ 3 Punkte aus den letzten 5 Partien nahmen die Selber Wölfe mit. Nichtsdestotrotz waren alle Niederlagen knapp und auch gegen Teams aus der vorderen Tabellenhälfte entschieden nur Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Dennoch wird es für das Wolfsrudel immens wichtig sein, gegen die Bayreuth Tigers wieder erfolgreich zu sein, um den 10. Platz (direkter Klassenerhalt) zu sichern. Unterschätzen darf man den abgeschlagenen Tabellenletzten allerdings auf keinen Fall. Dafür steht für die Wölfe viel zu viel auf dem Spiel. Und dass die Tigers jedem Team in der DEL2 gefährlich werden können, haben sie schon oft genug unter Beweis gestellt. Nicht von ungefähr haben die Wagnerstädter 5 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt. Auf und ab geht es auch beim Sonntagsgegner der Wölfe, den Krefeld Pinguinen. Seiner Favoritenrolle wurde der PENNY-DEL-Absteiger in dieser Saison nicht gerecht. Aktuell rangiert man auf Tabellenplatz 5 und hat aus den letzten 5 Begegnungen 7 Punkte erkämpft.

Statistik

Die gefährlichsten Offensivkräfte der 3 Teams sind Marcel Müller von den Krefeld Pinguinen mit 16 Toren und 30 Vorlagen, Mark McNeill von den Selber Wölfen mit 24 Treffern und 15 Vorlagen sowie Ville Järveläinen von den Bayreuth Tigers mit 14 Toren und 22 Vorlagen. Eine makellose Bilanz haben die Selber Wölfe bislang in dieser Saison gegen die Bayreuth Tigers. Zweimal auswärts (2:5 und 0:4) und einmal zuhause (6:4) gewannen die Porzellanstädter alle Partien nach regulärer Spielzeit. Auch die Krefeld Pinguine konnten die Wölfe in dieser Saison schon einmal bezwingen. Nach einer denkbar knappen 0:1 Niederlage der Selber Wölfe im ersten Heimspiel und einem klaren 6:2-Heimsieg für die Pinguine, gab es zuletzt einen 4:3-Heimsieg für die Schützlinge von Headcoach Sergej Waßmiller.

Nick Miglio blickt voraus

Nick Miglio: “Letztes Wochenende ist es nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten uns eigentlich – wie jedes Wochenende – 6 Punkte erhofft. In beiden Partien waren je 3 Punkte im Bereich des Möglichen. Gegen Crimmitschau konnten wir die Führung nicht über die Zeit bringen und gegen Freiburg war es ähnlich. Jetzt heißt es für uns, an ein paar Stellschrauben zu drehen. Jedes Spiel ist jetzt immens wichtig. Jede Begegnung fühlt sich wie ein Playoff-Spiel an, da die Tabelle extrem eng ist. Wir sind ein paar Siege von einem Playoff-Platz weg, können aber auch mit wenigen Niederlagen in die Playdown-Zone rutschen. Wir konzentrieren uns immer auf das nächste Spiel. Aktuell haben wir nur Bayreuth im Kopf und ab Freitagnacht werden wir uns mit Krefeld beschäftigen. Hoffentlich gehen wir mit 6 Punkten aus dem Wochenende, um uns tabellarisch in eine gute Ausgangslage zu bringen.“

Lineup

Feodor Boiarchinov und Max Gimmel werden weiter verletzt fehlen. Lukas Vantuch ist für beide Spiele am Wochenende nach einer Matchstrafe gesperrt. Zurück im Kader sind Mark McNeill, Michael Bitzer und Martin Hlozek.

(VIP-) Tickets/Hallenöffnung

Es gibt online unter https://www.selberwoelfe.de/tickets/ nur noch wenige Restkarten für die Partie gegen Eine Abendkasse wird es für das Spiel gegen die Bayreuth Tigers nicht geben. Das Spiel wird zudem live auf Sprade TV und in Auszügen in der Radio Euroherz Eiszeit übertragen. Spielbeginn am Freitag ist um 19:30 Uhr. Die NETZSCH-Arena öffnet ihre Pforten ab 18:00 Uhr.

Der Eingang an der ehemaligen Stadiongaststätte wird wegen der strikten Fantrennung am Freitag zum Gästeeingang umfunktioniert. Alle anderen Zuschauer gelangen über den Haupteingang bzw. den Eingang an der ehemaligen Nebenkasse in den Wolfsbau.

Weiterhin sind Tages-VIP-Karten in stark limitierter Anzahl erhältlich. Diese beinhalten – neben dem Eintritt zum Spiel – Zugang zum VIP-Bereich, kostenlose Speisen und Getränke im VIP-Bereich und einen Sitzplatz auf der VIP-Tribüne. Eine Tageskarte kostet EUR 110,-. Anfragen richten Sie bitte per E-Mail direkt an Tobias Ernstberger (t.ernstberger@selberwoelfe.de).

Vergünstigte Ticketpreise fürs Spiel gegen die Lausitzer Füchse

Für die Partie der Selber Wölfe gegen die Lausitzer Füchse am 17.02.2023 (Spielbeginn 19:30 Uhr) werden die Ticketpreise für alle Kategorien um 20% reduziert. Möglich macht das unser Sponsor of the match „VISHAY“. Auch an die Saisonkarteninhaber wurde gedacht. Diese erhalten am Stand der 50:50-Lotterie bei Vorlage der Saisonkarte einen Getränkegutschein. Die vergünstigten Karten gibt es im Vorverkauf unter https://www.selberwoelfe.de/tickets/, bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk und neu in Sparneck bei IT-Solutions Lauterbach oder an der Abendkasse.

