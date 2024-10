Derby-Time im KÃ¼chwald – Chemnitz Crashers vs. SchÃ¶nheider WÃ¶lfe

Schönheide. (PM Wölfe) Es ist angerichtet! Am Samstag, dem 26. Oktober 2024, um 18:30 Uhr, knistert die Luft im Jutta Müller Eissportzentrum, denn das...

Schönheide. (PM Wölfe) Es ist angerichtet! Am Samstag, dem 26. Oktober 2024, um 18:30 Uhr, knistert die Luft im Jutta Müller Eissportzentrum, denn das erste große Derby der Regionalliga Ost-Saison 2024/2025 steht an.

Die Chemnitz Crashers empfangen die Schönheider Wölfe – und die Vorzeichen versprechen Spannung pur!

Beide Teams sind mit drei Siegen und einer Niederlage hervorragend in die Saison gestartet. Punktgleich gehen sie ins Derby, allerdings thronen die Wölfe aufgrund des besseren Torverhältnisses derzeit an der Tabellenspitze. Doch wie wir alle wissen, gelten im Derby bekanntlich ganz eigene Gesetze. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten liegt in der vergangenen Saison, wo Chemnitz im Playoff-Halbfinale zwei Derbysiege feierte und damit ins Finale einzog. Dort mussten sich die Crashers allerdings FASS Berlin geschlagen geben und verpassten den Meistertitel, den sie vor zwei Jahren noch feiern konnten.

Die Chemnitzer haben im Sommer ordentlich aufgerüstet und den Kader gezielt verstärkt, um das große Ziel, den Meistertitel und möglicherweise den Wiederaufstieg ins Profi-Eishockey, zu erreichen. Mit den oberligaerfahrenen Verteidigern Sean Fischer und Michal Zizka, dem Zweitliga-Stürmer Willy Rudert und dem tschechischen Torhüter Ondrej Kufa samt Landsmann und Stürmer Daniel Hala sind namhafte Neuzugänge ins Team gestoßen. Dazu kommen mit Philip Riedel und Eddy Lysk zwei Verstärkungen aus Niesky und mit Lars Hamori ein hoffnungsvolles Talent von der U17 des ETC Crimmitschau – die Crashers wollen in dieser Saison ganz nach oben.

Doch bevor in Chemnitz vom Aufstieg geträumt wird, müssen erst einmal die Wölfe bezwungen werden. Diese sind ebenfalls mit ordentlich Rückenwind unterwegs und haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie nicht nur um die Spitze mitspielen können, sondern auch im Derby jederzeit zur Höchstform auflaufen können. Schönheide wird alles daran setzen, sich an der Tabellenspitze festzubeißen und die Punkte mit ins Erzgebirge zu nehmen. Wölfe-Coach Sven Schröder zum bevorstehenden Derby in Chemnitz: „Wir sollten aus dem FASS-Spiel gelernt haben, unsere eigenen Fehler minimieren und es von Beginn an in Chemnitz besser machen. Am Ende werden die Kleinigkeiten auf dem Eis entscheiden. Wer mehr Fehler macht, wird mit null Punkten heimgehen und wir wollen das nicht sein.“

Es ist also alles angerichtet für ein heißes Duell, bei dem sich beide Teams nichts schenken werden. Die Fans dürfen sich auf packende 60 Minuten Eishockey freuen – voller Intensität, Leidenschaft und Emotionen. Welches Team wird den ersten Derbysieg der Saison einfahren? Samstag, 18:30 Uhr, Jutta Müller Eissportzentrum – seid dabei, wenn die Crashers und Wölfe aufeinandertreffen und das Eis zum Brennen bringen! Um lange Wartezeiten an der Abendkasse zu vermeiden, bitten die Chemnitz Crashers auch alle Auswärtsfans, die Tickets vorab online unter https://chemnitz-crashers.de/tickets/ zu ordern. Bevor die Wölfe-Fangemeinde nach Chemnitz pilgert, ist am Samstag ab 10:00 Uhr im Wolfsbau das U7/U9-Learn-To-Play-Turnier unserer Nachwuchsabteilung als Warmup bestens geeignet. Die „kleinen“ Wölfe treffen dabei auf Teams aus Crimmitschau, Halle und Selb. Die Kids freuen sich über jede Unterstützung. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt und der Eintritt zu unseren Nachwuchsspielen wie immer frei.

