Derby-Sweep: Huskies gewinnen auch das vierte Hessenderby

Kassel. (PM Huskies) Zum letzten Hessenderby der Saison waren die Huskies am Freitagabend in Bad Nauheim zu Gast.

Früh erspielten sich die Schlittenhunde durch einen Doppelpack von Benson und einen weiteren Treffer von Mieszkowski eine 3:0-Führung. Jeweils zu Beginn der letzten beiden Drittel kamen die Mittelhessen zum Torerfolg, konnten den Nordhessen die drei Punkte jedoch nicht nehmen.

Die Schlittenhunde erwischten einen nahezu perfekten Start in die Partie. Keine Minute dauerte es, ehe der von seiner Sperre zurück ins Line Up gekehrte Benson von der rechten Seite unter die Latte zur Führung traf. In der fünften Spielminute ließ Keck zwei Verteidiger der Gastgeber aussteigen, konnte die Scheibe zwar nicht mitnehmen, doch Mieszkowski stand goldrichtig und erhöhte auf 2:0. Die Mittelhessen reagierten, nutzten ihre Auszeit und kamen kurz darauf durch Kaiser auch zu ihrem ersten Abschluss (7.). In der 10. Spielminute checkte Ex-Husky Olsen Simon Schütz hinter dem Tor der Schlittenhunde in die Bande. Für beide Akteure war in Folge des Checks die Partie beendet – für Olsen aufgrund einer 5+Spieldauerstrafe, für Schütz verletzungsbedingt. Nach einer weiteren Strafzeit gegen Bad Nauheim nutzte Benson die Gelegenheit und stellte per Direktabnahme auf 3:0 (15.).

Im Mittelabschnitt waren die Gastgeber schließlich deutlich besser im Spiel als noch im Anfangsdrittel. So kamen die Wetterauer nach knapp drei Minuten durch Jakovlev direkt zum Anschlusstreffer. Für die Nordhessen waren im Mitteldrittel Torchancen Mangelware, in der Defensive konnten sie sich allerdings gleich mehrmals auf Oleg Shilin zwischen den Pfosten verlassen. Auch die Unterzahlformationen präsentierten sich mehrmals stabil und brachten so die Zwei-Tore-Führung maßgeblich in die zweite Pause.

Diese Führung halbierte sich jedoch im Schlussdrittel, als Bowles einen Distanzschuss sehenswert zum 2:3 abfälschen konnte. In der Folge war es erneut Shilin zu verdanken, dass die Gastgeber nicht auch den Ausgleichstreffer direkt nachlegten. Gleich mehrmals parierte der Torhüter, unter anderem in einer erneuten Unterzahlsituation, stark. Die Partie gestaltete sich ab der 50 Minute zunehmend zerfahren, selten gab es für länger als 30 Sekunden keine Unterbrechung. Die Huskies verpassten in den Schlussminuten zweimal die Entscheidung: Zuerst traf Daugavins nur den Schoner des Bad Nauheimer Goalies (52.), dann konnte Garlent aus kurzer Distanz nicht das 4:2 erzielen. Schlussendlich verteidigten die Schlittenhunde ihre Führung aber aufopferungsvoll und sicherten sich so den vierten Derbysieg der Saison.

Tore:

0:1 Benson (Garlent, Bodnarchuk – 1. Min.)

0:2 Mieszkowski (Keck, Schams – 5. Min.)

0:3 Benson (PP1 – Wilde, Garlent – 11. Min.)

1:3 Jakovlev (Gnyp, Fischer – 23. Min.)

2:3 Bowles (Kölsch, Gaidel – 43. Min.)