Derby sorgt fÃ¼r viel GesprÃ¤chsstoff! Ice Dragons verlieren in Hamm mit 2:5

Herford. (PM HEV) Das Derby zwischen den Hammer EisbÃ¤ren und dem Herforder Eishockey Verein sorgte auch noch nach der Schlusssirene fÃ¼r viel GesprÃ¤chsstoff und wird auch im Nachhinein einen gewissen Nachhall haben.

Beim 5:2 (2:1/1:1/2:0)-Sieg der Gastgeber Ã¼berschlugen sich in den Anfangsminuten die Ereignisse und waren auch noch Kernthema auf der abschlieÃŸenden Pressekonferenz. Komplett in den Hintergrund geriet dabei die herausragende Leistung von EisbÃ¤rentorhÃ¼ter Kyle Hagen, der mit seinen Paraden maÃŸgeblichen Anteil am Hammer Sieg hatte.

Gerade einmal 84 Sekunden waren gespielt, als die Begegnung seinen Aufreger hatte. Marius Garten und Moritz Israel waren aus verschiedenen Richtungen kommend zusammengeprallt, wobei Herfords Verteidiger seinen Gegenspieler am Kinn erwischte. Das Schiedsgericht entschied zunÃ¤chst auf eine 2-Minuten-Zeitstrafe gegen Marius Garten, erhÃ¶hte diese jedoch nach Sichtung des Videomaterials auf eine 5-Minuten plus Matchstrafe wegen Check gegen Kopf und Nacken, womit fÃ¼r den HEV-Akteur nicht nur die Partie vorzeitig beendet war, sondern zudem noch eine empfindliche Strafe von Seiten des DEB droht. WÃ¤hrend Herford mit dem Schicksal haderte, lieÃŸen sich die Gastgeber nicht lange bitte und gingen bereits wenige Sekunden spÃ¤ter durch Pontus Wernerson LibÃ¤ck mit 1:0 in FÃ¼hrung. Doch damit nicht genug. In der 6. Minute erhÃ¶hte Zwillingsbruder Linus Wernerson LibÃ¤ck auf 2:0, womit die 5-minÃ¼tige Ãœberzahl nahezu perfekt genutzt wurde. Die Ostwestfalen sortierten sich nach Ablauf der Unterzahl nun neu und kamen in der 8. Minute durch Leon KÃ¶hler auf 1:2 heran. Nach den intensiven Auftaktminuten beruhigte sich das Spiel, wobei Kyle Hagen und auch Herfords TorhÃ¼ter Jakub Urbisch weitere Gegentreffer nicht mehr bis zur ersten Pausensirene zulieÃŸen.

Im zweiten Drittel erwischten die Ice Dragons einen Start nach MaÃŸ. Yannis Walch traf nach etwa 30 Sekunden zum 2:2-Ausgleich, womit das Derby praktisch wieder von vorne begann. Herford erhÃ¶hte nun den Druck, scheiterte aber immer wieder am EisbÃ¤ren-Goalie, der nun immer mehr in den Mittelpunkt des Geschehens geriet. In der 35. Minute nutzte Linus Wernerson LibÃ¤ck eine Kontersituation und brachte die Gastgeber wieder mit 3:2 in FÃ¼hrung.

Im Schlussdrittel begannen die KrÃ¤fte allmÃ¤hlich bei den Ostwestfalen zu schwinden. Nach dem 4:2 durch Thomas Zuravlev (44.) bekamen die EisbÃ¤ren das Spiel gut in den Griff und agierten mit gefÃ¤hrlichen Kontern aus einer stabilen Defensive heraus. Kurz vor dem Ende setzte Linus Wernerson LibÃ¤ck mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 5:2 per EmptyNet-Goal.

â€žDas war heute natÃ¼rlich ein schlechter Start ins Spiel mit der fÃ¼r mich fragwÃ¼rdigen Matchstrafe nach wenigen Sekunden. Hamm hat diese Phase sehr gut mit den zwei Toren ausgenutzt und viel Selbstvertrauen getankt. Wir konnten noch froh sein, dass wir mit einem 1:2 aus dem Drittel herauskommen, obwohl Hamm mÃ¤chtig gewirbelt hat. Im zweiten Drittel sind wir dann gut zurÃ¼ckgekommen und da war Hamm wahrscheinlich glÃ¼cklich, dass sie am Ende mit 3:2 in FÃ¼hrung lagen. Nach dem 4:2 ging bei uns langsam die Kraft aus und die EisbÃ¤ren haben die Begegnung gut und clever zu Ende gespielt. Man hat heute gemerkt, wie sehr uns Marius Garten gefehlt hat, aber wenn man das erste und dritte Drittel sieht, dann ist der Sieg fÃ¼r Hamm in Ordnung. Wir hoffen natÃ¼rlich, dass Marius nicht zu lange gesperrt wird, aber das mÃ¼ssen andere entscheiden und ich als Trainer will und darf da gar nicht so viel zu sagenâ€œ, so HEV-Chefcoach Henry Thom.

Da sÃ¤mtliche Teams ab Platz 8 punktlos blieben, hat sich die Tabellensituation nicht verÃ¤ndert. Herford bleibt auf Position 11 und liegt weiterhin 9 Punkte hinter der PlayOff-Zone bei noch ausstehenden 12 Spielen. Am Sonntag folgt ab 18.30 Uhr das Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle in der imos Eishalle â€žIm Kleinen Feldeâ€œ. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr Ã¶ffnet. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der VorverkaufsmÃ¶glichkeit. Zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv Ã¼bertragen.

Tore:

1:0 01:47 Pontus Wernerson LibÃ¤ck (Lars Reuss / Daniel Reichert) PP1

2:0 05:54 Linus Wernerson LibÃ¤ck (Lars Reuss / Gianluca Balla) PP1

2:1 07:56 Leon KÃ¶hler (David Makuzki / Michael Schaaf)

2:2 20:32 Yannis Walch (Jackson Pierson / Ryley Lindgren)

3:2 34:54 Linus Wernerson LibÃ¤ck (Pontus Wernerson LibÃ¤ck / Fabio Frick)

4:2 43:48 Thomas Zuravlev (Dominik Lascheit / Lars Reuss)

5:2 58:43 Linus Wernerson LibÃ¤ck (Pontus Wernerson LibÃ¤ck / Fabio Frick) EN

Strafen:

Hamm 12 Minuten

Herford 4 Minuten plus Matchstrafe Marius Garten

Zuschauer:

1009

