Derby in Selb auf 15.11. vorverlegt

Weiden / Selb. (PM Blue Devils / VER) Eigentlich hätten die Blue Devils am heutigen Sonntag in Lindau und die Selber Wölfe in Peiting...

Weiden / Selb. (PM Blue Devils / VER) Eigentlich hätten die Blue Devils am heutigen Sonntag in Lindau und die Selber Wölfe in Peiting gespielt. Doch beide Spiele mussten verschoben werden. Somit einigte man sich gemeinsam mit dem DEB darauf, dass das Derby zwischen den Selber Wölfen und den Blue Devils Weiden vorverlegt wird und bereits morgen in der Netzsch-Arena stattfinden wird. Ursprünglich wäre diese Begegnung für den 27.11. geplant gewesen. Spielbeginn ist um 18 Uhr, die Partie aus Selb wird live auf spradeTV übertragen. Kaum war die Nachricht da, dass die Auswärtspartie der Selber Wölfe beim EC Peiting vorsorglich abgesagt werden muss, glühten bei den Verantwortlichen die Telefondrähte heiß. Ersatz wurde schnell gefunden: Die Blue Devils Weiden werden die kurze Reise nach Selb in die NETZSCH-Arena antreten. So kann das für den 27.11.2020 angesetzte Meisterschaftsspiel kurzerhand vorverlegt werden. Grund für die Peitinger Zwangspause ist ein Corona-Fall bei den Höchstadt Alligators gegen die der EC Peiting am vergangenen Mittwoch gespielt hatte. Die Testergebnisse der Coronatests erhalten die Peitinger aber erst am morgigen Montag. 1058 Die DEL2 ist in die Saison gestartet. Nutzen Sie die kostenpflichtigen Streamingangebote von Magenta Sport oder Sprade TV? Ja, ich habe schon vorher die Spiele im Stream geschaut. Ja, ich bin jetzt aufgrund der Beschränkungen eingestiegen Ich überlege noch. Nein, nutze ich nicht.