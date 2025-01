Derby Heimspiel am Sonntag gegen den Deggendorfer SC â€“ Freitag AuswÃ¤rts beim SC Riessersee

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks stehen vor einem aufregenden Wochenende voller Herausforderungen und spannender Spiele.

Am Freitag, den 24. Januar 2025, reist das Team nach Garmisch-Partenkirchen, um sich dort dem SC Riessersee zu stellen. Das Auswärtsspiel wird ein echter Härtetest für die Mannschaft von Trainer Petr Bares, die entschlossen ist, ihre aktuelle Form zu bestätigen und weitere wichtige Punkte im Kampf, um die Pre-Playoffs zu sammeln. Der SC Riessersee hingegen kämpft um die direkte Playoff-Qualifikation. Zwei Punkte beträgt der Rückstand der Oberbayern auf den sechsten Tabellenplatz. In den letzten beiden Partien mussten sich die Garmischer dem EV Lindau und Höchstadt geschlagen geben.

Am Sonntag, den 26. Januar 2025, erwartet die Black Hawks dann ein besonderes Highlight: das Derby-Heimspiel gegen den Deggendorfer SC. Dieses Spiel verspricht nicht nur aufgrund der geografischen Nähe der beiden Teams besonders heiß umkämpft zu werden, sondern auch wegen der Rivalität, auf den Rängen. Die Fans dürfen sich auf eine packende Partie freuen, die um 18 Uhr in der heimischen Eis-Arena angepfiffen wird. Die Atmosphäre im Stadion wird sicherlich elektrisierend sein, wenn die Black Hawks alles daransetzen, den Heimvorteil zu nutzen und einen Sieg gegen den Favoriten zu erringen. Der DSC musste sich gegen die Top-Teams aus Heilbronn und Memmingen zuletzt zwei Mal geschlagen geben. Trotz einiger Verletzungssorgen sind die Gäste aufgrund des hochkarätig besetzten Kaders das favorisierte Team. Freuen dürfen sich die Zuschauer außerdem auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm der Black Hawks Partner Auto Pichert und Schwarzmüller Passau.

„Das Derby ist einfach das Spiel der Spiele! Besonders in unserer Stadt, unserer Eis-Arena, da muss der Funke überspringen und gemeinsam sechzig Minuten gegen den DSC gekämpft werden. Im ersten Heimderby konnten wir gemeinsam mit unseren Fans einen Sieg feiern. Wir freuen uns auf eine volle Eis-Arena. Der Vorverkauf läuft sehr gut. Bitte deckt Euch frühzeitig mit Tickets und etix.com ein.“ so Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks. Tickets für das Heimspiel der Passau Black Hawks am Sonntag, 02.02.2025 um 18 Uhr gegen den Deggendorfer SC sind online auf etix.com erhältlich. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen. – czo

