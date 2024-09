Derby gegen den Deggendorfer SC â€“ Sonntag kommen die Gladiators nach Passau

Passau. (PM Black Hawks) Für die Passau Black Hawks stehen an diesem Wochenende die letzten beiden Vorbereitungsspiele vor der Oberliga Süd Saison 2024/25 auf...

Passau. (PM Black Hawks) Für die Passau Black Hawks stehen an diesem Wochenende die letzten beiden Vorbereitungsspiele vor der Oberliga Süd Saison 2024/25 auf dem Programm.

Am Freitag um 19:30 Uhr ist der Deggendorfer SC in der Eis-Arena zu Gast. Die Gäste aus Deggendorf haben zur neuen Spielzeit kräftig aufgerüstet und Spieler mit hoher Qualität verpflichtet. Das Stürmer Duo Andreé Hult und David Stach kamen von den Bayreuth Tigers zum DSC und sollen den Angriff weiter verstärken. Dazu kam auch noch Offensivspieler Jaroslav Hafenrichter von den Memmingen Indians. Der ehemaliger Passauer Raphael Fössinger bildet gemeinsam mit Timo Pielmeier das diesjährige Torhütergespann des DSC. In den diesjährigen Vorbereitungsspielen verkauften sich die Deggendorfer gegen höherklassige Gegner gut. So konnte der DSC unter anderem das Team der Red Bull Hockey Juniors mit 3:1 besiegen.

Das Vorbereitungsspiel in der Eis-Arena wird nach dem Schaden im Deggendorfer Eisstadion das Motto „Die Eishockey Familie hält zusammen“ tragen. Auf dem Eis steht für Trainer und Manager Thomas Vogl die Weiterentwicklung der Mannschaft im Fokus. „Die Vorbereitung ist in diesem Jahr auch für uns eine Herausforderung. Wir haben insgesamt nur drei Vorbereitungsspiele und für mich zählt in erster Linie wie die Mannschaft das System umsetzt und verinnerlicht. Natürlich möchten wir jedes Spiel gewinnen, der Fokus liegt aber ganz klar darauf, so gut wie möglich vorbereitet in die Saison zu starten“.

Am Sonntag um 18 Uhr treffen die Habichte dann auf den starken Bayernligisten Erding Gladiators. Die Oberbayern möchten mit dem verstärkten Kader den Sprung in die Eishockey Oberliga schaffen. Neu im Team der Gladiators ist auch der ehemalige Passauer Torhüter Leon Meder. Dazu kommt mit Thomas Brandl, Kyle Brothers, Sebastian Busch und Lukas Golob viel Qualität hinzu. Kyle Brothers wird in Erding erneut auf seinen kongenialen Sturmpartner Cheyne Matheson treffen. Beide spielten bereits in der Oberliga Nord für die EG Diez-Limburg und führten dort mit großem Abstand die interne Scorerstatistik an. „Das Spiel gegen Erding ist unser letztes Spiel in der Vorbereitung. Dazu ist es auch das letzte Spiel für Tryout Spieler Nico Joki, den ich noch mal besonders beobachten werde. Auch im Spiel gegen Erding achte ich in erster Linie nicht aufs Ergebnis. Klar ist, wir möchten mit einem positiven Ergebnis die Vorbereitung abschließen. Wichtig ist es auch die Emotionen an diesem Wochenende etwas rauszunehmen, damit wir beim Saisonauftakt alle Spieler mit an Bord haben“.

Die Verantwortlichen der Passau Black Hawks gehen aufgrund der Wetterprognosen davon aus, dass trotz der parallel stattfindenden Passauer Herbstdult genügend Parkplätze am Freitag und am Sonntag rund im die Eis- Arena zur Verfügung stehen werden. Es wird trotzdem empfohlen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Tickets für die Spiele gegen Deggendorf und Erding sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet jeweils sechzig Minuten vor Spielbeginn.

Beide Spiele werden außerdem aus SpradeTV live übertragen. -czo