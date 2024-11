Derby-Fieber: Black Hawks empfangen Deggendorf – Heute AuswÃ¤rtsspiel in Lindau

Passau. (PM Black Hawks) Derby Zeit in der Eis-Arena in Passau! Die Passau Black Hawks empfangen am Sonntag um 18 Uhr den Deggendorfer SC....

Fans und Verantwortliche sind bereits im Derby-Fieber und können das Eröffnungsbully kaum erwarten.

„Das Derby ist einfach das Spiel der Spiele! Besonders in unserer Stadt, unserer Eis- Arena, da muss der Funke überspringen und gemeinsam sechzig Minuten gegen den DSC gekämpft werden. Wir freuen uns auf eine volle Eis-Arena. Der Vorverkauf läuft sehr gut. Bitte deckt Euch frühzeitig mit Tickets und etix.com ein.“ so Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Vor gut vier Wochen standen sich beide Vereine in Deggendorf bereits gegenüber. Das bessere Ende hatten an diesem Tag die Deggendorfer. Am Ende mussten sich die Habichte mit 0:4 geschlagen geben. Beim Heimspiel am Sonntag möchten die Black Hawks mit den Fans in Rücken einen Heimsieg einfahren. Ohne Frage, sind die Gäste auch am Sonntag der Favorit. Der DSC hat sich vor der Saison namhaft verstärkt und kann personell auf einen breiten und qualitativ stark besetzten Kader zurückgreifen. Neben den Neuzugängen David Stach und Andree Hult stechen vor allem die Routiniers Curtis Leinweber und Thomas Greilinger heraus. Im Tor vertrauen die Deggendorfer auf die Dienste des ehemaligen DEL-Keepers Timo Pielmeier.

Die Black Hawks konnten in den letzten beiden Spielzeiten bereits zwei Derbysiege vor heimischen Publikum feiern. Jeder Spieler in Passau weiß, dass Derbysiege einfach „am besten schmecken“. Die Passauer Eishockeycracks werden daher alles daransetzen, als Kollektiv den DSC niederzuringen.

Ähnlich wie bei den Gästen aus Deggendorfer haben die Habichte Verletzungssorgen. Somit ist es für die Hausherren umso wichtiger noch enger zusammenzurücken. „Ich freue mich total auf das Derby. Ich habe die Derbys schon als Spieler geliebt und genauso ist das jetzt auch als Trainer! Jeder Sportler läuft in so einem Spiel zur Höchstform auf. Wir werden den Deggendorfern, die natürlich Favorit sind, alles abverlangen und ihnen einen heißen Tanz bei uns in der Eis-Arena liefern. Wir werden wie letztes Jahr alles daran setzen den Sieg zu holen. Die Jungs sind heiß und werden Vollgas geben“. so der Ausblick von Trainer und Manager Thomas Vogl.

Tickets für das Heimspiel gegen den Deggendorfer SC am Sonntag um 18 Uhr sind Online auf ETIX.com erhältlich. Zusätzlich können Tickets bei Spieth & Wensky in Passau erworben werden. Die Abendkasse ist ab 17 Uhr geöffnet. Es wird dringend empfohlen Tickets im Vorverkauf zu erwerben! -czo

Passau zu Gast in Lindau

Die Passau Black Hawks treten am Freitagabend bei den Lindau Islanders an. Die Anreise beträgt stolze 396 Kilometern zu zählt zu den weitestes Auswärtsfahren der Habichte. In der laufenden Saison standen sich beide Mannschaften schon einmal gegenüber. In der heimischen Eis-Arena mussten sich die Habichte mit 3:6 geschlagen geben. Beim Auswärtsspiel in Lindau haben die Black Hawks die Chance sich zu revanchieren und gleichzeitig den Punkteabstand auf einen direkten Playoff Konkurrenten schrumpfen zu lassen. Aufpassen müssen die Habichte auf Zan Jezovsek und Marcus Marsall. Beide haben zusammen bereits 48 Scorerpunkte gesammelt. In der Verteidigung ist Routinier Steffen Tölzer das Maß aller Dinge. Tommi Steffen und Dieter Geidl teilen sich die Eiszeiten im Tor.

Die Passau Black Hawks müssen bei der Auswärtspartie auf jeden Fall auf den verletzten Verteidiger Maxi Otte verzichten. Dazu wird auch Finn Serikow an diesem Wochenende nicht zur Verfügung stehen. David Seidl wird frühestens in vier Wochen in den Trainingsbetrieb zurückkehren. Trotzdem wollen und werden die Black Hawks alles daransetzen, um die Punkte aus Lindau mit nach Passau zu nehmen. „In Lindau ist es immer sehr schwer zu spielen. Wie wir in Passau ja schon gesehen haben, hat Lindau auch in dieser Spielzeit eine gute Mannschaft. Wir müssen auf uns schauen und unser Spiel aufs Eis bringen. Wir müssen unsere Chancen einfach verwerten und wollen natürlich einen Sieg einfahren“. so der Ausblick von Black Hawks Coach Thomas Vogl.

Hinweis zum nächsten Heimspiel: Tickets für das Heimspiel gegen den Deggendorfer SC am Sonntag um 18 Uhr sind Online auf ETIX.com erhältlich. Es wird dringend empfohlen Tickets im Vorverkauf zu erwerben! -czo

