Derby am Allerheiligen-Abend: Starbulls Rosenheim empfangen Landshut – LangjÃ¤hriger Sponsor bleibt im Boot

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Eishockeyspieler der Starbulls Rosenheim und ihre Fans sind heiß auf das Derby gegen den EV Landshut am Allerheiligen-Abend (Freitag, 19:30 Uhr).

Das ROFA-Stadion – aktuell zugelassene Kapazität 4.927 Zuschauer – ist längst ausverkauft. Gelingt den formstarken Starbulls endlich der erste Sieg gegen den niederbayrischen Rivalen seit dem Rosenheimer Wiederaufstieg in die DEL2? Für alle Fans, die kein Ticket haben, bietet sich die Liveübertragung der Partie bei sportdeutschland.tv an.

In der vergangenen Spielzeit holte der EV Landshut alle zwölf zu vergebenden Derbypunkte aus den vier Hauptrundenvergleichen mit den frisch aus der Oberliga aufgestiegenen Starbulls. Am fünften Spieltag der laufenden Saison behielten die Niederbayern ebenfalls alle drei Zähler an der Isar. Bei der 3:5-Niederlage waren die Grün-Weißen aber bereits drauf und dran, etwas mitzunehmen, gingen zweimal in Führung und mussten in der Schlussminute gleich zwei Empty-Net-Gegentreffer hinnehmen.

In den letzten sieben Spielen haben die Starbulls nun 18 der 21 zu vergebenden Punkte geholt und sind dabei drei Mal sogar ohne Gegentreffer geblieben! Mit dieser starken Ausbeute hat die Mannschaft von Cheftrainer Jari Pasanen nicht nur enorm Selbstbewusstsein getankt, sondern für eine zusätzliche Derby-Pikanterie gesorgt: Mit einem Sieg würden die Grün-Weißen in der Tabelle am EV Landshut sogar vorbeiziehen. Denn die Freitags-Gäste haben mit 28 Punkten nach 15 Spielen lediglich einen Zähler mehr auf dem Konto als die Starbulls.

Dass die Niederbayern am vergangenen Sonntag in Crimmitschau mit 0:2 unterlagen, macht die Aufgabe für die Starbulls am Freitagabend sicher nicht leichter. Der EVL wird alles dafür tun, sich im prestigeträchtigen Derby zu rehabilitieren. Die sportliche Qualität der Mannschaft von Headcoach Heiko Vogler ist ohnehin unbestritten: bestes Überzahlspiel (24,3 Prozent) und bestes Unterzahlspiel (92,7 Prozent) der Liga, Scoring-Touch über vier Reihen. Die 54 bisher erzielten Treffer verteilen sich auf 19 (!) verschiedene Torschützen. Den goldenen Helm trägt Tor Immo – der 29-jährige Finne mit dem bezeichnenden Vornamen hat bereits 19 Scorerpunkte auf seinem Konto. Mit Jack Doremus, der bisher schon 18 Scorerpunkte einheimste, schlug aber auch der zweite Import-Neuzugang im Landshuter Sturm voll ein.

Das anstehende Allerheiligen-Derby 2024 verspricht angesichts der Rosenheimer Formstärke und des herausragend besetzten Gegners, der Aufstiegsambitionen in die DEL hegt, ein Eishockey-Leckerbissen auf hohem sportlichen Niveau zu werden. Die Starbulls Rosenheim werden dabei in einem speziellen Jersey im Retro-Look auflaufen, das an das Trikot-Design der Saison 1996/97 erinnert. Damals erreichten die Grün-Weißen in der höchsten deutschen Spielklasse mit einem 3:2-Erfolg im entscheidenden Heimspiel gegen den EV Landshut die Meisterrunde.

Auch die Stadion-Stimmung soll an die 90er-Jahre erinnern – unter anderem mit entsprechend angepassten Grafiken. Und die Zuschauer sind aufgerufen, in den „besten Outfits der 90er“ aus ihrer oder ihrer Eltern Klamottenkiste ins ROFA-Stadion zu kommen. Der Einlass beginnt bereits um 18 Uhr, für die Landshuter Fans wird ein spezieller Eingang hinter der Gästekurve auf der Mangfallseite eingerichtet sein. Das Spiel, bei dem der Puck zum ersten Bully um 19:30 Uhr fällt, ist ausverkauft. Wer nicht unter den 4.927 Zuschauern im Stadion sein kann, der hat die Möglichkeit, das spannungsgeladene Derby in der Liveübertragung von sportdeutschland.tv zu verfolgen.

Zwei Tage nach dem Derby-Highlight treten die Starbulls Rosenheim auswärts gegen die Eispiraten Crimmitschau an. Spielbeginn im Sahnpark ist am Sonntag um 17 Uhr. Die Westsachsen haben ihre letzten drei Heimspiele (6:1 gegen Regensburg, 3:1 gegen Selb, 2:0 gegen Landshut) jeweils in überzeugender Manier gewonnen und damit nach einem schwierigen Saisonstart den Anschluss an die Playoff-Region in der Tabelle wieder hergestellt.

Nach den Spielen gegen Landshut und in Crimmitschau haben die Starbulls eine längere Pause. Wegen des Eishockey-Länderspiel-Formats „Deutschland-Cup“ ruht der DEL2-Spielbetrieb ein Wochenende lang. Das ursprünglich für den 15. November angesetzte Rosenheimer Heimspiel gegen Ravensburg wurde wegen Umbauarbeiten im Stadion auf den 7. Januar 2025 verlegt. Für die Grün-Weißen geht es somit erst am 17. November mit dem Auswärtsspiel in Bad Nauheim weiter.

Die Molkerei Berchtesgadener Land verlängert die Premium Partnerschaft

„Heimat – Bodenständigkeit – Verantwortung“ Drei Wörter, welche die Zusammenarbeit zwischen den Starbulls Rosenheim und der Molkerei Berchtesgadener Land auf den Punkt bringen.

Die Partnerschaft mit der Traditionsmolkerei aus Piding besteht nun schon seit mehr als 10 Jahren. In all diesen Jahren hat die Molkerei Berchtesgadener Land sämtliche Höhen und Tiefen der jüngeren Vereinsgeschichte miterlebt und auch aktiv mitbestreiten können.

Die Molkerei Berchtesgadener Land wurde 1927 gegründet und ist seither genossenschaftlich organisiert und gehört komplett den rund 1.600 angeschlossenen Landwirt:innen. Deren Höfe liegen entlang des Alpenkamms zwischen Watzmann und Zugspitze. Seit der Gründung übernimmt die Molkerei aus Überzeugung Verantwortung für Mensch, Tier und Natur.

Starke Präsenz im ROFA-Stadion

Die Zusammenarbeit der beiden stark in der Region verwurzelten Partner wird auch im Stadion und auf dem Eis sichtbar. Neben dem Bullykreis in der Mangfallkurve haben sie die Präsenz im Stadion dieses Jahr auch neu auf den Videowürfel ausgebaut. Außerdem ist das Logo der Genossenschaftsmolkerei nach wie vor auf der Rückseite unserer Spielertrikots in bester Position platziert und liefert dadurch nochmal ein gewisses Extra an Sichtbarkeit.

Starke Förderung des Starbulls Nachwuchs

Passend zum Nachhaltigkeitsengagement der Molkerei Berchtesgadener Land unterstützt das 1927 gegründete Unternehmen auch den Nachwuchs der Starbulls in großem Umfang. Bei unseren Nachwuchs Aktionen wie dem „Starbulls Kids Day“ oder auch dem Projekt „Starbulls-machen-Schule“ ist auf die Molkerei Berchtesgadener Land immer Verlass. Sie unterstützen die Projekte tatkräftig – sehr zur Freude unsere Jugend mit mit ihren beliebten Milch- und Joghurtdrinks.

Darwin Kuhn, Leitung Sponsoring der Starbulls Rosenheim, zur langjährigen Partnerschaft: „Über 10 Jahre Partner der Starbulls spricht eine deutliche Sprache. Die Molkerei ist treuer Partner an unserer Seite, innovativ in der Darstellung der Partnerschaft nach außen und vertrauensvoll in den Gesprächen mit uns als Verein. Ich freue mich auf weitere großartige gemeinsame Jahre der Partnerschaft mit unserem langjährigen Premium Partner.“

Bernhard Pointner, Geschäftsführer der Molkerei Berchtesgadener Land, äußerte sich ebenso begeistert: „Wir finden Leistungssport und wertvolle Lebensmittel passen einfach perfekt zusammen – wenn dann beide Partner auch noch aus der selben Region stammen und sich für diese stark machen, ist das ein Garant für eine langjährige Partnerschaft und echte Verbundenheit.

