Der Zwischenrunden-Auftakt der Rittner Buam SkyAlps gelingt

Dornbirn. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps sind mit einem Sieg in die Qualification Round gestartet. Am Mittwochabend setzten sich die Blau-Roten auswÃ¤rts beim EC Bregenzerwald nach hartem Kampf mit 3:2 durch.

Im Auftaktmatch der Qualification Round ging es fÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps gleich einmal zu einer der Mannschaften, die sich beim Abschluss der Regular Season noch mit den Buam um einen Platz in der Master Round duelliert hatten. Den besseren Start erwischten die Vorarlberger, einen gefÃ¤hrlichen Schuss von Lipsbergs konnte Furlong in hÃ¶chster Not zur Seite parieren (5.). Dann Ã¼bernahmen aber die Rittner Buam das Spielgeschehen und belohnten sich mit der FÃ¼hrung. Bregenzerwald-Goalie Widhalm war in einer Aktion mehrmals zur Stelle, musste sich am Ende aber geschlagen geben, als Kostner den Puck unter ihm durchstocherte (10.03). Durch gute Chancen von Kostner (14.) und Robert Ã–hler (15.) verpassten die Buam eine hÃ¶here FÃ¼hrung.

Doch die Antwort der â€žWÃ¤lderâ€œ lieÃŸ im zweiten Drittel nicht lange auf sich warten. Nach einem Distanzschuss von Hintermann fÃ¤lschte HaibÃ¶ck mustergÃ¼ltig zum 1:1 ab (23.13). In der Folge hatten die Gastgeber sogar im FÃ¼nf-gegen-Drei die MÃ¶glichkeit, noch weiter nachzulegen, doch Rittens Penaltykiller standen felsenfest. Und die Blau-Roten straften Bregenzerwalds NachlÃ¤ssigkeit: Zuerst versenkte Fink einen Rebound nach Tauferer-Schuss unter der Latte (28.36), dann legte Alderson per sattem Direktschuss im Powerplay das 3:1 nach (31.21). In der Schlussphase des zweiten Spielabschnittes drÃ¤ngte Bregenzerwald noch einmal auf den Anschlusstreffer und erzielte ihn durch BergstrÃ¶m aus dem Slot auch (38.10).

Im Schlussdrittel stand fÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps dann besonders eines auf dem Programm: Verteidigen. Denn der EC Bregenzerwald drÃ¼ckte vehement auf den Ausgleichstreffer. Aber die Vorarlberger bissen sich die ZÃ¤hne an einem glÃ¤nzend aufgelegten Furlong aus, der in den letzten 20 Minuten nichts passieren lieÃŸ. Auch als Bregenzerwald den TorhÃ¼ter fÃ¼r einen sechsten Feldspieler zog, wollte kein weiterer Treffer fallen und die Rittner Buam SkyAlps gewannen das Auftaktspiel in der Qualification Round.

Am Samstag steht fÃ¼r die Rittner Buam das nÃ¤chste Spiel auf dem Programm. Um 18 Uhr kommt es in der Ritten Arena zum SÃ¼dtiroler Derby gegen den HC GherdÃ«ina valgardena.it.

Alps Hockey League 2025/26, Qualification Round, Gruppe B

EC Bregenzerwald â€“ Rittner Buam SkyAlps 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Tore: 0:1 Kostner (10.03), 1:1 HaibÃ¶ck (23.13), 1:2 Fink (28.36), 1:3 Alderson (31.21/PP1), 2:3 BergstrÃ¶m (38.10)

