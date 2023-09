Der Zeitplan wurde gehalten: Die BaumaÃŸnahmen in der Netzsch-Arena Ã¼ber den Sommer sind gut gelaufen

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Im Sommer wurde wieder fleißig gewerkelt, um die NETZSCH-Arena weiter zu modernisieren. Und die Verantwortlichen können ein positives Fazit...

Und die Verantwortlichen können ein positives Fazit ziehen: Der sehr ambitionierte Zeitplan konnte ein weiteres Mal gehalten werden. Ist zu den beiden Testspielen am Wochenende noch mit leichten Einschränkungen zu rechnen, werden pünktlich zum Saisonstart gegen die Lausitzer Füchse am 15. September alle Restarbeiten abgeschlossen sein, wie der Geschäftsführer der Vorwerk Liegenschafts GmbH und der Wolfsbau gGmbH, Thomas Steidl, berichtet.

Modernisierung der Kühltechnik wurde planmäßig abgeschlossen

Ein großer Meilenstein bezüglich der technischen Ertüchtigung der NETZSCH-Arena ist über den Sommer planmäßig gelungen: Die komplette Kühltechnik in der Arena wurde modernisiert und auf den neuesten technischen Stand gebracht. So wurde eine Wärmerückgewinnungsanlage mit 500 kW installiert, die zum Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Diese Maßnahme war Zweifelsohne die zeitkritischste in diesem Sommer. Denn ohne funktionierende Kühlanlage gibt es kein Eis. Großes Aufatmen gab es bei allen Verantwortlichen rund um den Selber Eissport als Sebastian Setzer, Leiter Eissportzentrum bei der Wolfsbau gGmbH, am 25. August vermelden konnte, dass dieses Projekt positiv abgeschlossen wurde und die Eisbereitung planmäßig beginnen kann. Seit dieser Woche ist in der NETZSCH-Arena eine spielfähige Eisfläche vorhanden und das Eistraining aller Teams ist bereits im vollen Gange.

Spürbare Verbesserungen im Bereich der Bewirtung

Deutlich spürbar für die Zuschauer sind die getätigten Investitionen in die Bewirtung. Dies wird deutlich, wenn man sich mit Florian Siebenhaar vom VORIUM Selb, der dieses Thema verantwortet, unterhält. An den beiden neuen Kiosken sind noch Restarbeiten zu erledigen, so dass diese zum Testspielwochenende noch nicht in Betrieb sein werden. Doch pünktlich zum Saisonstart gegen die Lausitzer Füchse werden diese funktionsfähig sein und zu einer deutlichen Verbesserung im Bereich der Bewirtung in der NETZSCH-Arena beitragen. An diesen beiden neuen Verkaufsstellen werden dann zukünftig – neben Bargeld – auch elektronische Zahlungsmittel akzeptiert. Zudem wird es zukünftig gegenüber dem Eingang zur Hockey-Hütte einen Außen-Ausschank geben. Dort werden zunächst ausschließlich Kaltgetränke angeboten. Doch auch zu den Testspielen gegen Essen und Halle muss niemand Durst oder Hunger leiden. Die Verpflegungsstände der Eisstockschützen sowie der Familie Meyer als auch die Hockeyhütte bieten ihr gewohntes Sortiment an. Positiv sei noch zu erwähnen, dass im Vergleich zur letzten Saison sowohl vorerst das Angebot als auch die Preise identisch sein werden.

Moderne und großzügige Toiletten

Eine weitere – zugegebenermaßen überfällige – Maßnahme war die Modernisierung der Toiletten. Diese neuen großzügigen Anlagen befinden sich sowohl im Westen als auch im Osten unter den Tribünen und sind zukünftig über den Außenbereich zu erreichen. Zu den Testspielen werden nur die Toiletten auf der Westseite (Haupteingang bzw. unter der Sprecherkanzel) geöffnet sein. Doch auch hier gilt: Pünktlich zum ersten Hauptrundenheimspiel sind auch die Sanitäranlagen auf der gegenüberliegenden Seite fertiggestellt und in Betrieb.

Fastlane-Zugang für Saisonkarteninhaber

Der Fastlane-Zugang exklusiv für Saisonkarteninhaber befindet sich direkt hinter der Heim-Kasse. Die Berechtigten laufen also einfach in Richtung Parkplatz an der Hockeyhütte am Kassenhäuschen vorbei und biegen dann gleich zur ersten Tür im Zaun ein.

