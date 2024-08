Der Warrior Cup 2024 wirft seine Schatten voraus

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zusammen mit unserem Partner und Ausrüster Warrior Sports richten wir am 31. August und 01. September 2024 den internationalen Warrior Cup...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zusammen mit unserem Partner und Ausrüster Warrior Sports richten wir am 31. August und 01. September 2024 den internationalen Warrior Cup 2024 in der energie schwaben arena aus.

Kaufbeuren. (PM ESVK) Als Schirmherren für das Turnier konnten Warrior und der ESVK dankenswerterweise Olympia Silbermedaillengewinner Patrick Reimer für sich gewinnen.

Patrick Reimer wird am Sonntag dann auch die Siegerehrung mit übernehmen.

Weitere teilnehmende Mannschaften sind bekanntermaßen neben dem ESVK aus der EIHL der Glasgow Clan, aus Finnland Jokerit Helsinki und aus Österreich der amtierende Meister Red Bull Salzburg. Die Spiele finden dabei je am Samstag und Sonntag um 14:00 und 18:00 Uhr statt. Zum Spielplan. Klick. Für die beiden Turniertage gibt es Tagestickets die zum Eintritt für beide Spiele des jeweiligen Tages berechtigen.

Sitz- und Stehplatzkarten im Tageskartenformat gibt es noch im Ticket-Online-Shop (Klick), in allen bekannten Vorverkaufsstellen und in der ESVK-Geschäftsstelle. Wir bitten dabei zu beachten, dass Dauerkarten, egal welcher Art (auch Ehrenkarten, VIP Karten etc.) beim Warrior Cup keine Gültigkeit besitzen.

Aus Finnland und Schottland haben sich derweil auch schon größere Fangruppierungen in der Wertachstadt angekündigt. So planen finnische Fanclubs mit Rund 60 Fans einen Besuch für das Turnier, aus Glasgow haben sich auch schon knapp 100 Fans angesagt. Dazu wird der ESVK auf der Freifläche neben der energie schwaben arena ein Fanzelt mit Bühne und einem Fassungsvermögen von über 1.000 Besuchern aufbauen. Auf dem Vorplatz und im Zelt wird es dementsprechende Verpflegungsstände geben und soll eine Art Heimat bzw. Zusammenkunftsmöglichkeit für alle Eishockey Fans sein, die sich rund um die Spiele beim Warrior Cup aufhalten möchten. Am Samstag und Sonntag öffnet das Fanzelt ab 10:30 Uhr seine Pforten und der jeweilige Spieltag wird mit einem Weiwurstfrühstück mit Musikalischer Umrandung eingeläutet. Zwischen den beiden Spielen am Samstag planen die Fans dazu ein kleines Fanbattle mit diversen Spielchen in welchen sich die Fans der vier Nationen messen können.

Am Freitagabend findet dazu ab 19:00 Uhr noch die offizielle Eröffnung des Warrior Cups statt. Neben Begrüßungsworten von Partner Warrior Sports, von ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl und Oberbürgermeister Stefan Bosse folgt im Anschluss noch eine Mannschaftsvorstellung des ESVK mit anschließender Autogrammstunde und musikalischer Unterhaltung. Das Fanzelt hat dabei bis 22:30 Uhr geöffnet. Am Samstagabend findet im Zelt dann ein kleines Come Together mit den Gastteams statt. Hier kommen die Mannschaften aus Glasgow, Salzburg und Helsinki auf die Bühne und es werden kleine Interviews geführt. Auch an diesem Abend wird es eine musikalische Unterhaltung geben. Geöffnet in das Fanzelt dann ebenfalls bis 22:30 Uhr.

Für alle kleinen Fans beim Warrior Cup gibt es noch die Möglichkeit sich beim Tigerentenrodeo der AOK Bayern zu zeigen. Dieses wird auch auf dem Vorplatz des Fanzeltes aufgebaut.

[nbsp]

30.08.2024

Eröffnung des Warrior Cup. Mannschaftsvorstellung ESVK mit Autogrammstunde im Fanzelt ab 19:00 bis 22:30 Uhr. Einlass ab 18:30 Uhr.

31.08.2024

Fanzeltöffnung ab 10:30 bis 22:30 Uhr. Weißwurstfrühstück von 11:00 bis 13:00 Uhr mit der Stadtkappelle Kaufbeuren. 14:00 Uhr Partie Glasgow vs. Salzburg und 18:00 Uhr ESV Kaufbeuren vs. Jokerit Helsinki.

01.09.2024

Fanzeltöffnung ab 10:30 bis ca. 16:30 Uhr. Weißwurstfrühstück von 11:00 bis 13:00 Uhr mit den Blechklappen aus Hirschzell. 14:00 Uhr Partie um Platz drei und 18:00 Uhr Finalspiel. Im Anschluss Siegerehrung mit Turnierschirmherr Patrick Reimer.