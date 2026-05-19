Der Vorbereitungsplan 2026/27 der Iserlohn Roosters ist komplett

Iserlohn. (PM Roosters) Der Fahrplan der Iserlohn Roosters für die Saisonvorbereitung auf die PENNY DEL-Spielzeit 2026/2027 ist komplett.

Wie gewohnt wird das Team um Headcoach Stefan Nyman sich ab August größtenteils am heimischen Seilersee auf die kommende Saison vorbereiten, die in diesem Jahr am dritten Septemberwochenende (18.-20.) startet.

Den traditionellen Auftakt bildet auch in diesem Jahr wieder das erste öffentliche Training mit der exklusiven Autogrammstunde für Mitglieder im Anschluss am Samstag, den 8. August.

Das erste Testspiel der Saisonvorbereitung bestreiten die Roosters am Freitag, den 14. August bei den Kölner Haien – direkt ein echter Härtetest beim Hauptrundensieger der abgelaufenen Spielzeit.

Es folgt eine intensive Trainingsphase, sowie am Dienstag, den 25. August das beliebte Grillfest für Dauerkarten-Fans, bevor die Roosters sich in der letzten August-Woche auf den Weg Richtung Dresden zum Sachsenlotto-Cup machen, der vom 28.-30. August stattfindet. Im ersten Spiel am Freitagnachmittag um 16 Uhr treffen die Sauerländer auf die Grizzlys Wolfsburg, die zweite Partie am Sonntag bestreitet man entweder gegen die Gastgeber aus Dresden oder den tschechischen Vertreter aus Litvinov.

Am darauffolgenden Wochenende gibt es endlich auch wieder Eishockey am Seilersee zu sehen: Am Samstag, den 05. September empfangen die Roosters den sportlichen Aufsteiger aus der DEL2 und NRW-Rivalen, die Krefeld Pinguine um 15 Uhr in der heimischen Eissporthalle. Im Anschluss folgt die offizielle Saisoneröffnung hinter der Halle.

Am letzten Wochenende vor dem Saisonstart werden die Roosters am 12./13. September noch ein weiteres Turnier bestreiten, Details können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht werden.

Tickets für das Heimspiel gegen Krefeld wird es bereits zeitnah zu kaufen geben, ebenso die Möglichkeit zur Buchung des Grilfestes.

„Wir haben im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Mannschaft hier in Iserlohn zu einer Einheit werden zu lassen. Wir können es jetzt schon kaum erwarten, die Fans wiederzutreffen und endlich wieder Eishockey am Seilersee spielen zu können“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Die Termine in der Übersicht (genaue Uhrzeiten folgen, falls noch nicht bekannt):

Samstag, 08. August

öffentliches Training und Autogrammstunde für Mitglieder

Freitag, 14. August

Testspiel (A) bei den Kölner Haien

Dienstag, 25. August

Dauerkarten-Grillfest

Freitag, 28. August, 16 Uhr

Testspiel (A) gegen Wolfsburg beim Sachsenlotto-Cup in Dresden

Sonntag, 30. August

Testspiel (A) gegen Dresden/Litvinov beim Sachsenlotto-Cup in Dresden

Samstag, 05. September

Testspiel (H) gegen Krefeld Pinguine + anschließende Saisoneröffnung

Wochenende 12./13. September

Vorbereitungsturnier (A) mit zwei weiteren Testspielen (tba)

Voraussichtlich Freitag, 18. September

Saisonstart