Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Alps Hockey League Rittner Buam SkyAlps Der Verteidigungsminister bleibt auf dem Ritten!
Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Der Verteidigungsminister bleibt auf dem Ritten!

9. Juni 20261 Mins read70
Share
Marco Insam - © Max Pattis
Share

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben auch in der Saison 2026/27 einen erfahrenen Verteidigungsminister.

Marco Insam schnürt sich für ein weiteres Jahr die Schlittschuhe im blau-roten Trikot.

Erst am vergangenen Freitag hat Marco Insam seinen 37. Geburtstag gefeiert. Damit ist er der erfahrenste Spieler im Kader der Rittner Buam SkyAlps. Das sieht man auch an seinem Curriculum: Er lief schon für den altehrwürdigen HC Milano auf das Eis, spielte für zwei Jahre in der Ontario Hockey League bei den Niagara Ice Dogs in Kanada sowie für ein Jahr bei Ässät in der finnischen Liiga und sammelte beim HCB Südtirol Alperia in elf Saisonen mehrere Titel an.

Bei den Rittner Buam SkyAlps ist Insam, der früher als Flügelspieler auf dem Eis stand, in der Abwehr gesetzt. Und das macht er mit einer Erfahrung, die seinesgleichen sucht. Er mag zwar nicht mehr der schnellste sein, doch mit Spielintelligenz, Übersicht und großartigem Positionsspiel ist er jedem Angreifer ein Dorn im Auge. Außerdem ist er in den Special Teams Gold wert: Im Penaltykilling blockt der Bozner in jeder Schicht gefährliche Schüsse, im Powerplay hämmert er seine knallharten Onetimer-Schüsse in Richtung gegnerisches Gehäuse. In seinen 217 Spielen für die Rittner Buam brachte es Insam bislang auf 134 Scorerpunkte (57 Tore). „Wir freuen uns sehr, dass Marco noch ein Jahr ein Rittner Bua bleibt. Er ist mit seiner Erfahrung sehr wichtig für unsere insgesamt junge Mannschaft und ist auch spielerisch immer noch einer unserer Besten, der immer 100 Prozent auf dem Eis lässt“, sind die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath von ihrem Verteidungsminister überzeugt.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
77
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Kassel Huskies vermelden den ersten Import-Neuzugang

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Towerstars setzen weiter auf Anselm Gerg

Ravensburg. (PM Towerstars) Anselm Gerg wird auch in der kommenden Saison für...

By9. Juni 2026
Nürnberg Ice TigersTransfer-News

Warum die Nürnberg Ice Tigers mit Jake Ustorf ins fünfte Vertragsjahr gehen

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit...

By9. Juni 2026
Grizzlys WolfsburgTransfer-News

Grizzlys Wolfsburg holen Top Import-Stürmer zurück in den Allerpark

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Er spielte in der Saison 2022-2023 bereits sehr erfolgreich...

By9. Juni 2026
Selber WölfeTransfer-News

Philip Ziesche bleibt den Porzellanstädtern treu

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe setzen weiter auf Kontinuität und Entwicklung...

By9. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten