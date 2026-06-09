Der Verteidigungsminister bleibt auf dem Ritten!

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben auch in der Saison 2026/27 einen erfahrenen Verteidigungsminister.

Marco Insam schnürt sich für ein weiteres Jahr die Schlittschuhe im blau-roten Trikot.

Erst am vergangenen Freitag hat Marco Insam seinen 37. Geburtstag gefeiert. Damit ist er der erfahrenste Spieler im Kader der Rittner Buam SkyAlps. Das sieht man auch an seinem Curriculum: Er lief schon für den altehrwürdigen HC Milano auf das Eis, spielte für zwei Jahre in der Ontario Hockey League bei den Niagara Ice Dogs in Kanada sowie für ein Jahr bei Ässät in der finnischen Liiga und sammelte beim HCB Südtirol Alperia in elf Saisonen mehrere Titel an.

Bei den Rittner Buam SkyAlps ist Insam, der früher als Flügelspieler auf dem Eis stand, in der Abwehr gesetzt. Und das macht er mit einer Erfahrung, die seinesgleichen sucht. Er mag zwar nicht mehr der schnellste sein, doch mit Spielintelligenz, Übersicht und großartigem Positionsspiel ist er jedem Angreifer ein Dorn im Auge. Außerdem ist er in den Special Teams Gold wert: Im Penaltykilling blockt der Bozner in jeder Schicht gefährliche Schüsse, im Powerplay hämmert er seine knallharten Onetimer-Schüsse in Richtung gegnerisches Gehäuse. In seinen 217 Spielen für die Rittner Buam brachte es Insam bislang auf 134 Scorerpunkte (57 Tore). „Wir freuen uns sehr, dass Marco noch ein Jahr ein Rittner Bua bleibt. Er ist mit seiner Erfahrung sehr wichtig für unsere insgesamt junge Mannschaft und ist auch spielerisch immer noch einer unserer Besten, der immer 100 Prozent auf dem Eis lässt“, sind die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath von ihrem Verteidungsminister überzeugt.

77 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro