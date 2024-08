Der TorschÃ¼tzenkÃ¶nig der Bayernliga bleibt beim ESV

Buchloe. (chs) Diese Verlängerung dürfte Fans und Verantwortliche gleichermaßen freuen! Denn als Demeed Podrezov im letzten Frühjahr unmittelbar nach Saisonende die Buchloer Piraten in...

Buchloe. (chs) Diese Verlängerung dürfte Fans und Verantwortliche gleichermaßen freuen! Denn als Demeed Podrezov im letzten Frühjahr unmittelbar nach Saisonende die Buchloer Piraten in Richtung Heimat verlassen hatte, befürchteten viele Anhänger des ESV, dass sein Spiel gegen die EA Schongau das womöglich letzte des Ausnahmestürmers für die Gennachstädter gewesen war.

Dort hatte sich der US-Boy mit russischen Wurzeln im Saisonfinale zum besten Torschützen und Scorer der gesamten Bayernliga geschossen und daraufhin wenige Tage später von der Eishockey-Internetplattform „Bayernhockey.com“ die Auszeichnung zum „Spieler der Saison“ in Bayerns höchster Spielklasse erhalten. Mit dieser Würdigung, seinen herausstechenden Leistungen und den insgesamt 48 Toren und 49 Assists in 46 Pflichtspielen weckte Podrezov somit mit Sicherheit die Begehrlichkeiten anderer auch zum Teil höherklassiger Vereine, zumal er sich mit gerade einmal 24 Jahren derzeit im besten Eishockeyalter befindet.

Doch nun können die Verantwortlichen die frohe Kunde präsentieren, die die Vorfreude der ESV-Fans auf die anstehende Spielzeit sicherlich nochmals befeuern dürfte. Denn der sportlichen Leitung der Gennachstädter ist es tatsächlich gelungen, den Torschützenkönig wieder nach Buchloe zu holen – und das sogar für die nächsten beiden Jahre. Somit kehrt Podrezov auch in der Spielzeit 2024/25 wieder zu den Freieutern zurück und soll dort am besten dort weitermachen, wo er am Ende der vergangenen aufgehört hat.

Es waren schon beeindruckende Zahlen, die der junge US-Amerikaner im letzten Jahr zusammen mit seiner Reihe für die Rot-Weißen beisteuern konnte. Denn die Angriffsformation um Robert Wittmann, Felix Schurr und Demeed Podrezov zählte sicherlich zu den gefährlichsten der gesamten Liga. Und der treffsicherste dabei war der gebürtig aus Muskegon (Michigan/USA) stammende Podrezov.

Seit der Angreifer Anfang 2023 zu den Buchloern dazustieß hat er sich von Beginn an ohne große Eingewöhnungsphase sofort ins Team integriert und sich so auf Anhieb zum erhofften Leistungsträger entwickelt. Dabei wirkt der junge Stürmer neben dem Eis eher zurückhaltend, fast schon unscheinbar. „Demeed ist ein total angenehmer, sehr bescheidener und ruhiger Charakter, der auf dem Eis vor dem gegnerischen Tor aber eiskalt ist“, berichtet der sportliche Leiter Florian Warkus, für den Podrezov so – sportlich wie auch menschlich gesehen – ein echter Glücksgriff für die ESV´ler ist. „Er hat keinerlei Starallüren und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, weshalb er auch innerhalb des Teams sehr beliebt ist – und das nicht nur wegen seiner wichtigen Tore.“

Und diese Treffer lieferte Podrezov im letzten Winter fast wie am Fließband. Mit seinen Sturmkollegen Robert Wittmann und Felix Schurr – die den Piraten ja beide ebenfalls erhalten bleiben – harmonierte der Knipser und spätere Torschützenkönig fast blind und wusste seine Stärken dabei immer wieder einzusetzen. Dass Podrezov nun auch im anstehenden Winter wieder nach Buchloe zurückkehrt ist daher nicht selbstverständlich. Mit seinen Leistungen hätte er sich mit Sicherheit auch anderweitig umsehen können. Doch die erneute Vertragsverlängerung des 24-Jährigen um ganze zwei Jahre ist auch ein Indiz, dass sich Podrezov in der Gennachstadt und in seinem Team richtig wohl fühlt. Dementsprechend glücklich ist man auch im Lager der Freibeuter, dass Demeed Podrezov im Herbst wieder aufs Buchloer Eis zurückkehrt und man so einen absoluten Top-Stürmer und wichtigen Baustein im Team halten konnte.