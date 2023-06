Der Topscorer der letzten Saison bleibt beim TEV

Miesbach. (PM TEV) 18 Tore und 35 Assists in 41 Spielen gelangen Nick Endress in seiner ersten Saison beim TEV Miesbach. Der 26-jährige Stürmer...

Miesbach. (PM TEV) 18 Tore und 35 Assists in 41 Spielen gelangen Nick Endress in seiner ersten Saison beim TEV Miesbach.

Der 26-jährige Stürmer wurde damit interner Topscorer in der Kreisstadt und wird auch in der kommenden Saison wieder für den TEV Miesbach angreifen. Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner kam im vergangenen Sommer aus Pfaffenhofen nach Miesbach und ist mittlerweile auch heimisch im Oberland geworden. Endress, der die letzten Jahre stets zu den Topscorern der Bayernliga gehörte, erlernte das Eishockey spielen beim SC Riessersee, ehe er über die Stationen Regensburg, Riessersee und Pfaffenhofen den Eeg zum TEV fand. Insgesamt absolvierte Endress in der Bayernliga bislang 120 Spiele wobei er 90 Tore und 109 Assists verbuchen konnte. Zudem wurde er in der Saison 2019/2020 in der Eishockeynews von den Verantwortlichen der Bayernligaverein zum Spieler der Saison gewählt.

Nick Endress geht damit in seine zweite Saison beim TEV Miesbach und wird wieder mit der Nummer 14 für die Rot-Weißen auflaufen.

Nick Endress über seine Ziele und die Vorfreude auf die nächste Saison: „Ich freu mich wahnsinnig nächstes Jahr wieder für den TEV spielen zu dürfen. Ich fühl mich hier wie Daheim und der TEV ist mir brutal ans Herz gewachsen. Wir haben letztes Jahr als Mannschaft einiges verkraften und durchstehen müssen, aber wir haben uns bis ins Finale durchgekämpft. Die Unterstützung in den Playoffs letztes Jahr war gigantisch und hat uns nochmal richtig gepusht. Ich will nächste Saison nochmal ein bis zwei Schippen drauflegen und bin wahnsinnig motiviert mit den Jungs dann vor unseren Fans ganz oben zu stehen.“

