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Lausitzer FÃ¼chseTransfer-News

Der Topscorer bleibt in Hockeytown WeiÃŸwasser

Vier Tore im Pre-Playoff gegen die Eispiraten Crimmitschau â€“ Kanadier geht auch kommende Saison fÃ¼r WeiÃŸwasser aufs Eis.

16. MÃ¤rz 20261 Mins read65
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Lane Scheidl von den Lausitzer FÃ¼chsen - Â© Bruno Dietrich / City-Press
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WeiÃŸwasser/O.L. (PM FÃ¼chse) Die Lausitzer FÃ¼chse kÃ¶nnen kurz vor dem Start in das Playoff-Viertelfinale eine wichtige Personalentscheidung vermelden: StÃ¼rmer Lane Scheidl wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Blau-Gelben tragen und weiterhin in Hockeytown WeiÃŸwasser auf Torejagd gehen.

Der inzwischen 34-jÃ¤hrige Kanadier, der im Sommer 2022 zu den Lausitzer FÃ¼chsen wechselte, geht damit in seine fÃ¼nfte Saison in WeiÃŸwasser und bleibt eine zentrale SÃ¤ule im Offensivspiel der Mannschaft.

Nach einer erfolgreichen Hauptrunde und dem souverÃ¤nen Abschluss der Pre-Playoff-Serie gegen die Eispiraten Crimmitschau richtet sich der Blick der FÃ¼chse nun auf das Viertelfinale. Mit einem Ã¼berzeugenden 6:2-AuswÃ¤rtssieg im zweiten Spiel der Serie sicherte sich das Team von Cheftrainer Christof Kreutzer den entscheidenden zweiten Erfolg und damit das Weiterkommen.
Zum Mann des Abends avancierte dabei einmal mehr Lane Scheidl. Der Angreifer erzielte vier Treffer und unterstrich damit eindrucksvoll seine Bedeutung fÃ¼r das Offensivspiel der FÃ¼chse. Bereits in der Hauptrunde hatte sich Scheidl als Topscorer der Lausitzer FÃ¼chse ausgezeichnet und sammelte in 43 Spielen insgesamt 43 Scorerpunkte.

Cheftrainer Christof Kreutzer hebt vor allem die QualitÃ¤ten des Kanadiers als kompletter Mannschaftsspieler hervor: â€žLane ist fÃ¼r unser Team enorm wertvoll. Er hat den Torinstinkt, aber auch das Auge fÃ¼r seine Mitspieler und arbeitet konsequent in beide Richtungen. AuÃŸerdem ist er ein Spieler, der â€“ egal ob im Training oder im Spiel â€“ immer enorm viel Energie aufs Eis bringt. Genau solche Typen brauchst du in einer Mannschaft.â€œ

Auch Scheidl selbst fÃ¼hlt sich in WeiÃŸwasser und bei den FÃ¼chsen sichtlich wohl: â€žIch fÃ¼hle mich hier sehr wohl. Die Organisation, die Fans und die Stadt haben mich von Anfang an groÃŸartig aufgenommen. Wir haben ein Team mit viel Charakter und ich bin stolz, weiterhin ein Teil davon zu sein. Ich mÃ¶chte auch in der kommenden Saison alles dafÃ¼r tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.â€œ

Mit der VertragsverlÃ¤ngerung ihres Topscorers setzen die Lausitzer FÃ¼chse ein wichtiges Zeichen fÃ¼r KontinuitÃ¤t im Kader und kÃ¶nnen auch kÃ¼nftig auf einen ihrer wichtigsten Offensivspieler bauen.

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