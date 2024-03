Der Topscorer bleibt dem EV Landshut bis 2026 treu

Landshut. (PM EVL) Diese Nachricht gibt für die anstehenden Playoffs einen weiteren Schub! EVL-Topscorer Julian Kornelli hat seinen Vertrag beim niederbayerischen Traditionsverein unmittelbar vor...

Landshut. (PM EVL) Diese Nachricht gibt für die anstehenden Playoffs einen weiteren Schub!

EVL-Topscorer Julian Kornelli hat seinen Vertrag beim niederbayerischen Traditionsverein unmittelbar vor der entscheidenden Saisonphase um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

Der gebürtige Münchner wechselte im Sommer 2021 vom Villacher SV an die Isar und absolvierte seitdem 166 Spiele für die Rot-Weißen. In dieser Spielzeit ist der 26-Jährige mit 15 Toren und 22 Assists (37 Punkte) der EVL-Topscorer der Hauptrunde und trägt damit auch in der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen den ESV Kaufbeuren den „Goldhelm“.

„Ich bin froh, weitere zwei Jahre in Landshut zu sein und vor den EVL-Fans auflaufen zu dürfen. Außerdem bin ich sehr dankbar, dass die Verantwortlichen, allen voran natürlich das Trainerteam, weiter mit mir zusammenarbeiten möchte. Ich fühle mich hier richtig wohl und möchte mich bestmöglich weiterentwickeln, um mit meiner Leistung dazu beizutragen, dass wir unsere positive Entwicklung fortführen und als Mannschaft erfolgreich sind. Jetzt konzentriere ich mich zusammen mit dem Team erstmal voll auf die Playoffs und die Serie gegen Kaufbeuren. Da wollen wir alles geben, um als Sieger vom Eis zu gehen“, erläutert Kornelli seine Vertragsverlängerung.

„Julian hat in den letzten zweieinhalb Jahren einen unheimlichen Sprung gemacht. Er spielt mit viel Selbstvertrauen und übernimmt Verantwortung, egal ob er gerade den Goldhelm trägt oder nicht. Julian ist gerade als wir viele Verletzte hatten sofort in die Bresche gesprungen und hat einen richtig guten Job gemacht. Dabei hat er häufig genug gezeigt, dass auf ihn einfach Verlass ist. Gerade in unserem Penaltykilling übernimmt er einen ganz wichtigen Part. Er gehört zu unseren absoluten Stammkräften und möchte sich täglich immer weiter verbessern. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass er so eine starke Saison gespielt hat und auch in der Zukunft ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft

sein wird“, freut sich auch EVL-Cheftrainer Heiko Vogler über die weitere Zusammenarbeit mit Kornelli.