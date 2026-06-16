Der Topscorer bleibt beim HC Tigers

Dornbirn. (PM HC Tigers) Zwei wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison sind gefallen: Roberts Lipsbergs wird auch weiterhin das Trikot des HC Tigers tragen.

Der lettische Angreifer geht damit bereits in seine siebte Saison im Messestadion und ist längst weit mehr als nur ein Leistungsträger – er ist eine echte Identifikationsfigur des Vereins geworden. Dafür muss in der Verteidigung ein Abgang vermeldet werden.

Seit seinem Wechsel im Jahr 2020 prägt Roberts Lipsbergs das Offensivspiel der Wälder wie kaum ein anderer. Auch in der vergangenen Saison stellte der Stürmer seine außergewöhnliche Klasse erneut unter Beweis. Trotz der Tatsache, dass sich die gegnerischen Teams speziell auf ihn einstellten und er regelmäßig von den besten Defensivspielern der Liga bewacht wurde, gelang es ihm immer wieder, spielentscheidende Akzente zu setzen. Mit 25 Treffern und 21 Assists kam Lipsbergs auf insgesamt 46 Scorerpunkte und zählte zu den zehn besten Torschützen der AlpsHL.

Seine Qualitäten reichen jedoch weit über die Statistiken hinaus. Lipsbergs bringt große internationale Erfahrung mit: Bereits im Nachwuchs vertrat er sein Heimatland Lettland bei Weltmeisterschaften und konnte in seiner Karriere Erfahrungen in unterschiedlichen Topligen sammeln – unter anderem auch mit Einsätzen in der KHL.

Doch der Stellenwert von „Lipse“ innerhalb der Tigers lässt sich nicht nur an Toren und Assists messen. Er ist ein Spieler, der Verantwortung übernimmt, jungen Teamkollegen hilft und sich mit dem Verein und seiner Entwicklung identifiziert. Ob bei Veranstaltungen, im Austausch mit Fans oder bei vereinsinternen Themen – der sympathische Lette bringt sich ein und zeigt, dass er sich in Vorarlberg längst zuhause fühlt.

Mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und seiner Persönlichkeit bleibt Roberts Lipsbergs ein ganz entscheidender Baustein für die kommende Saison und ein Spieler, auf den sich die Fans auch weiterhin freuen dürfen.

Auch wenn die offizielle Bekanntgabe seines neuen Vereins bereits erfolgt ist, möchte der HCT die Gelegenheit nutzen, sich bei Bernhard Posch für seinen Einsatz im Trikot der Tigers zu bedanken. Der 25-jährige Wiener wird seine Karriere künftig bei den Kitzbüheler Adlern fortsetzen.

In der abgelaufenen Saison war der 190 Zentimeter große Verteidiger ein Schlüsselspieler. Neben seiner körperlichen Präsenz, setzte er immer wieder offensive Akzente. Seine 23 Scorerpunkte unterstreichen, dass er ein wichtiger Impulsgeber im Angriffsspiel war.

Der HC Tigers bedankt sich herzlich bei Bernhard Posch für seinen Einsatz und seinen Beitrag in der vergangenen Spielzeit. Für seine neue Herausforderung bei den Kitzbüheler Adlern wünschen wir ihm sowohl sportlich als auch privat nur das Beste.

160 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro