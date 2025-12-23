Der Top-Verteidiger im Team bleibt ein Augsburger Panther

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben kurz vor Heiligabend den Vertrag mit Kyle Mayhew verlängert.

Diese wichtige Personalentscheidung gab der PENNY DEL-Club wenige Minuten vor Beginn des Heimspiels gegen Nürnberg exklusiv im bereits zum zwölften Mal ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion bekannt.

Als frisch gekürter „Defenseman of the Year“ der East Coast Hockey League wechselt Kyle Mayhew zur laufenden Spielzeit von Fort Wayne Komets nach Augsburg. Schnell zeigte der 27-jährige Linksschütze, wieso sich die Panther im Frühjahr um seine Dienste bemühten. In bislang 30 Spielen verbuchte Mayhew vier Tore, darunter zwei Game Winner, und 13 Assists und ist damit aktuell der punktebeste Verteidiger in Reihen der Fuggerstädter. Der US-Amerikaner ist zudem statistisch der passsicherste Akteur und in der Spitze schnellste Schlittschuhläufer des aktuellen Teams.

Kyle Mayhew konnte die in ihn gesetzten Erwartungen bislang erfüllen, was jetzt mit einem neuen Vertrag belohnt wurde.

„Wir wussten, dass Kyle Mayhew mit seinen läuferischen und stocktechnischen Fähigkeiten gut in die PENNY DEL passen wird. Er spielt mit einer großen Dynamik, viel Energie und setzt auch seinen Körper immer wieder gut ein. Von unserem Trainerteam erhält er in allen Spielsituationen das Vertrauen. Augsburg ist seine erste Europastation, aber es benötige keine lange Eingewöhnung und kann sicher noch besser werden“, so Larry Mitchell, Sportdirektor der Augsburger Panther.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!