ERSC AmbergTransfer-News

Der Top-Scorer bleibt ein Wild Lion

7. März 20261 Mins read16
Ein Handschlag auf die nächste Saison: Brendan Walkom (links) und Ambergs Sportlicher Leiter, Chris Spanger - © ERSC Amberg
Amberg. (PM ERSC) Nach der Saison ist vor der Saison: Nachdem der ERSC Amberg kürzlich sich mit Trainer Christian Zessack auf eine zweijährige Vertragsverlängerung beim Eishockey-Bayernligisten einigen konnte, kann bereits eine weitere wichtige Personalie bekanntgegeben werden.

Mit Topscorer Brendan Walkom bleibt ein ganz zentraler Baustein bei den Wild Lions. Der 28-jährige Angreifer war in den vergangenen Jahren Dreh- und Angelpunkt im Angriff der Schwarz-Gelben. In 109 Pflichtspielen erzielte der Außenstürmer 76 Treffer und leistete 82 Vorlagen, war oftmals die entscheidende Person für Punktgewinne der Lions.

Chris Spanger betont den Wert Walkoms: „Brendan sorgt nicht nur für viele Tore, er ist als A-Kapitän auch ungeheuer wichtig für die Mannschaft und in der Kabine. Wir sind sehr froh, dass er sich weiter für uns entschieden hat“, so der Sportliche Leiter. Die Wertschätzung beruht auch auf Gegenseitigkeit, wie der Angreifer bestätigt: „Ich bin stolz darauf, auch kommende Saison für den ERSC Amberg auflaufen zu können und das Trikot zu tragen. Ich hatte in den vergangenen Jahren eine tolle Unterstützung vom Verein und den Fans. Ich möchte viele Spiele gewinnen und denke, dass der ERSC ein erfolgreiches Team sein kann. Ich bin gerne in Amberg, zumal ich auch Frau und Kind hier habe“, so Walkom.

Walkom ist der zweite fixe Spieler für den Bayernliga-Kader 2026/27 des ERSC, da Verteidiger Lukas Salinger bekanntlich schon im Vorjahr für die kommende Saison zugesagt hat und nach seiner langfristigen Verletzung wieder angreifen wird. Walkom (#96) und Salinger (#95) behalten ihre Trikotnummern.

