Der Top-Scorer bleibt bis mindestens 2028 in Kassel

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit dem kanadischen Stürmer Tyler Benson ligenunabhängig bis 2028 verlängert.

Der 27-Jährige wurde in Edmonton, Alberta geboren. Als Junioren-Spieler lief Benson knapp fünf Spielzeiten für die Vancouver Giants in der kanadischen Top-Nachwuchsliga WHL auf. Von 2015 bis 2018 führte er das Team als Kapitän an. Benson vertrat die kanadischen Junioren-Nationalteams bei U17- und U18-Weltmeisterschaften.

2016 wurde Benson von den Edmonton Oilers in der zweiten Runde an Gesamtposition 32 gedraftet. Ab der Folgesaison kam er in der Organisation der Oilers bei den Bakersfield Condors in der AHL zum Einsatz. In seiner Rookie-Saison erzielte Benson die meisten Assists (51) aller Liga-Neulinge und wurde in das Second All-Star Team gewählt. In der Saison 2019/2020 debütierte der Flügelstürmer für seine Heimatstadt in der NHL, wo er insgesamt 38-mal zum Einsatz kam. Nach sechs Jahren in der Organisation der Oilers, schloss sich Benson den Henderson Silver Knights in der AHL an. In insgesamt 287 AHL-Einsätzen scorte er 213 Punkte (66 Tore).

2024 folgte zunächst der Wechsel in die SHL nach Schweden zu MoDo Hockey, ehe er sich im vergangenen Sommer den Kassel Huskies anschloss. Von Saisonbeginn an war der Kontingentsürmer einer der Schlüsselspieler der nordhessischen Offensive. In bisher 33 Einsätzen erzielte Benson 16 Tore und bereitete 29 weitere vor. Seine 45 Scorerpunkte machen ihn so zum aktuellen Top-Scorer der Schlittenhunde.

Die Kassel Huskies freuen sich sehr über die weitere Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Tyler ist ein absoluter Schlüsselspieler unserer Offensive und bereits die gesamte Saison ein enorm wichtiger Faktor für unser Spiel. Mit seiner Übersicht und Spielintelligenz ist er für unser Offensivspiel unverzichtbar. Er versteht es, seine Mitspieler in Szene zu setzen sowie selbst Akzente zu setzen und besitzt dadurch die Fähigkeit, in jedem Spiel den entscheidenden Unterschied machen zu können. Darüber hinaus passt Tyler mit seiner Einstellung und seinem Charakter hervorragend zu der Kultur, die wir bei den Huskies entwickeln möchten. Tyler ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft. Wir freuen uns daher sehr, den gemeinsamen Weg weiterzugehen.“

Tyler Benson: „Es ist toll hier in Kassel. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl. Die Fans sind unglaublich und ich freue mich sehr, zwei weitere Jahre hier in Kassel mit den unglaublichen Huskies-Fans im Rücken spielen zu können.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!