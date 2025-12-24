Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Der Top-Goalie bleibt am Neckarsprung!

24. Dezember 20251 Mins read45
Joacim Eriksson von den Schwenninger Wild Wings - © Bruno Dietrich / City-Press
Schwenningen. (PM Wild Wings) Der schwedische Torhüter Joacim Eriksson kehrt zur kommenden Saison abermals nach Schwenningen zurück, wo er sich durch seine herausragenden Leistungen in den vergangenen Monaten erneut ins Rampenlicht spielen konnte.

Direkt in seiner ersten Spielzeit überzeugte der in Hedesunda geborene Rechtsfänger vollends und wurde im Jahr 2021 folgerichtig auch zum Torhüter des Jahres in der PENNY DEL gekürt. Seither ist die Nummer 60 in Schwenningen nicht mehr wegzudenken und genießt im Team sowie dem gesamten Club hohe Wertschätzung.

„Wir haben uns mit Joacim immer wieder ausgetauscht, und als er uns signalisiert hat, dass er sich ein weiteres Jahr mit uns vorstellen kann, haben wir schnell einen Weg zueinander gefunden. Seine Leistungen in dieser Saison sprechen für sich und dafür, dass er weiterhin auf Top-Niveau unterwegs sein kann“, sagt WILD WINGS Geschäftsführer Stefan Wagner.

Für Familie Eriksson ist die Neckarstadt ohnehin zu einem zweiten Zuhause geworden, auch, weil die Söhne Vincent und Eddy mittlerweile stark verwurzelt sind.

„Es bedeutet mir sehr viel, für ein weiteres Jahr das Trikot dieses Clubs zu tragen. Ich glaube fest daran, dass wir zusammen noch besser werden können, und freue mich darauf, dass gemeinsam mit meiner Familie erleben zu dürfen. Die Menschen hier haben mir viel gegeben und ich möchte das Vertrauen und die Wertschätzung weiterhin zurückgeben“, nennt Joacim Eriksson seine Beweggründe für die Vertragsverlängerung am Neckarursprung.

