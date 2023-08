Der Testspielkalender der Rittner Buam SkyAlps steht

Artikel anhören Klobenstein. (PM Buam) Am 14. August startet für die Rittner Buam SkyAlps die Vorbereitung auf dem Eis. Auch die Termine für die...

Klobenstein. (PM Buam) Am 14. August startet für die Rittner Buam SkyAlps die Vorbereitung auf dem Eis.

Auch die Termine für die Testspiele vor dem Saisonstart der Alps Hockey League stehen schon fest. Sechs sind es an der Zahl, in denen sich die Mannschaft von Neo-Trainer Tray Tuomie einspielen kann.

Nach mehreren Wochen intensivem Trockentraining unter der Leitung von Physiotherapeutin Lea Rottensteiner und Abwehrspieler Marco Marzolini geht es für die Rittner Buam SkyAlps am 14. August erstmals auf die Eisfläche der Ritten Arena. Dann werden die Weichen für die anstehende Alps-Hockey-League-Saison, die am 16. September mit dem Heimspiel gegen den HC Gherdëina valgardena.it startet, gelegt. Die Vorfreude ist sowohl bei den Rittner Spielern als auch bei den Neuzugängen groß, schließlich sind alle auf die neuen Impulse von Trainer Tray Tuomie gespannt.

Schon am Wochenende der ersten Trainingswoche stehen für die Cracks vom Hochplateau zwei Testspiele auf dem Programm. AlpsHL-Gegner HC Meran Pircher hat am 18. und 19. August wieder zum Hansjörg Brunner Memorial Cup geladen. Am Freitag treffen die Buam um 20 Uhr auf Gastgeber Meran, am Samstag steht um 15 Uhr das Aufeinandertreffen mit dem EHC Winterthur an, welcher in der Swiss League, der zweithöchsten Schweizer Liga, spielt. Ebenfalls beim Turnier mit dabei sind der HCB Südtirol Alperia (ICE Hockey League) und der ESV Kaufbeuren (DEL2).

Danach geht es mit Testspielen gegen Asiago Hockey (ICE Hockey League, 26. August, 20.30 Uhr in Asiago) und den Piraten vom HC Eppan (IHL, 31. August, 20 Uhr in Klobenstein). Im September wird dann noch zwei Mal gegen AlpsHL-Konkurrent Wipptal Broncos Weihenstephan gespielt (7. September, 20 Uhr in Sterzing und 9. September, 18 Uhr in Klobenstein), ehe eine Woche darauf auch schon die Alps Hockey League startet.

Testspiel-Kalender der Rittner Buam SkyAlps:

HC Meran – Rittner Buam SkyAlps (18. August, 20 Uhr, Meran)

Rittner Buam SkyAlps – EHC Winterthur (19. August, 15 Uhr, Meran)

Asiago Hockey – Rittner Buam SkyAlps (26. August, 20.30 Uhr, Asiago)

Rittner Buam SkyAlps – HC Eppan (31. August, 20 Uhr, Ritten)

Wipptal Broncos – Rittner Buam SkyAlps (7. September, 20 Uhr, Sterzing)

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos (9. September, 18 Uhr, Ritten)

