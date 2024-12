Der Tabellenzweite lÃ¤sst Buchloer Heimserie reiÃŸen

Buchloe. (chs) Ausgerechnet der vermeintliche Lieblingsgegner EHC Waldkraiburg hat am Sonntagabend die Siegesserie der Buchloer in heimischer Halle gestoppt. Gegen die Löwen, gegen die...

Buchloe. (chs) Ausgerechnet der vermeintliche Lieblingsgegner EHC Waldkraiburg hat am Sonntagabend die Siegesserie der Buchloer in heimischer Halle gestoppt.

Gegen die Löwen, gegen die die Buchloer in jüngster Vergangenheit eigentlich immer gepunktet hatten, unterlagen die Piraten in einem lange Zeit engen Duell am Ende knapp mit 5:6 (1:1, 3:2, 1:3), womit man erstmalig in dieser Saison an einem Wochenende komplett punktlos blieb. Ein bitterer Rückschlag im engen Kampf um die begehrten Top10-Plätze, zumal man im kommenden Heimspiel auch auf Topscorer Demeed Podrezov verzichten muss, der sich in der Schlussminute eine unnötige Spieldauerstrafe einhandelte.

Dabei hatten die Buchloer lange Zeit gut mitgehalten mit dem Tabellenzweiten, weshalb die Zuschauer nach zwei Dritteln durchaus auf eine erneute Wiederholung der Überraschung vom letzten Wochenende hoffen durften, als die Freibeuter den Spitzenreiter Erding in die Knie gezwungen hatten. Doch die Waldkraibuger erwiesen sich an diesem Abend als abgezockter, da sie im Schlussdrittel einen Rückstand mit einem Doppelschlag drehten, den die Buchloer dann nicht mehr umbiegen sollten. Vier Mal waren die Hausherren zuvor in Front gegangen, doch viermal bissen die Löwen zurück und holten sich am Ende die komplette Punkteausbeute.

Vom Start weg hatte sich ein durchaus unterhaltsames Spiel entwickelt, in dem beide Teams immer wieder zu guten Abschlussmöglichkeiten kamen. Doch nur ein verdeckter Schuss von Johannes Keller (7.) und die postwendende Antwort von EHC-Topscorer Jakub Sramek (8.) fanden den Weg ins Tor. Alle anderen Versuche – und darunter waren einige richtig aussichtsreiche – fischten die beiden Schlussleute raus, sodass es beim bis dato leistungsgerechten 1:1 Unentschieden blieb.

Auch im Mitteldrittel legten anschließend wieder die Buchloer vor, als Felix Schurr im Powerplay 64 Sekunden nach Wiederbeginn einen Puck maßgenau in den Winkel setzte (22.). Aber auch das bärenstarke Waldkraibuger Überzahlspiel stach wenig später, als Martin Kokes zum 2:2 ausglich (28.). Doch dieses Mal fanden die Buchloer eine schnelle Antwort, als wiederum Felix Schurr nur eineinhalb Minuten später seiner Farben abermals mit einem perfekten Abschluss in Front brachte. Die Partie blieb weiter ausgeglichen und die Gäste profitierten dann von einer doch eher fragwürdigen Strafzeit, die zum dritten Mal den Ausgleich für die Löwen einleitete. Denn wieder traf Kokes mit einem Mann mehr auf dem Eis zum 3:3 (38.). Und als Augenblicke später auch Doppeltorschütze Schurr bei einem eigenen Check mit einer blutenden Wunde vom Eis musste, schien das Drittel mit einem weiteren Nackenschlag zu enden. Doch Michal Telesz brachte die Piraten noch vor dem zweiten Seitenwechsel wieder in Führung, als er im Slot goldrichtig stand und nur eine gute Minute nach dem 3:3 zum 4:3 traf (39.).

So gingen die Freibeuter mit einem denkbar knappen aber sicher nicht unverdienten Vorsprung in den letzten Durchgang, in dem sich das Blatt dann allerdings leider wenden sollte. Zwar kehrte der angeschlagene Schurr wieder zurück, doch auch er musste nach 47 Minuten mit ansehen, wie die eiskalten Gäste mit einem Doppelschlag das Spiel kippten. Erst hatte Philipp Lode völlig alleingelassen zum 4:4 eingenetzt, ehe Santeri Ovaska nur 17 Sekunden später zur erstmaligen Führung an diesem Abend für die Löwen traf, die der EHC nicht mehr abgeben sollte. Zwar bemühten sich die Freibeuter nochmals spürbar, doch es sollte nicht sein. Das Empty-Net Tor von Nico Vogl sorgte für die Entscheidung (60.), obwohl die Buchloer ebenfalls durch Alexander Krafczyk noch einmal verkürzen konnten und in den letzten Sekunden sogar nochmals die Chance zum Ausgleich hatten. Doch an der ärgerlichen Niederlage änderte das nichts mehr, die angesichts der Spieldauerstrafe von Demeed Podrezov einen noch bitteren Nachgeschmack bekam (60.).

Dieser wird den Rot-Weißen schließlich im nächsten Heimspiel am kommenden Freitag ab 20 Uhr gegen den EHC Klostersee schmerzlich fehlen, das unter dem Motto „White Christmas Game“ stattfindet. Die Verantwortlichen haben sich für das letzte Heimspiel vor Weihnachten nämlich eine besondere Aktion einfallen lassen. Dazu gibt es an der Glühweinhütte (Do 16-21 Uhr am Bahnhofsplatz und am Freitag ab 16 Uhr vor dem Stadion) eine limitierte weiße ESV-Mütze zu kaufen, mit der man an diesem Abend neben einem Freigetränk auch freien Eintritt erhält.

