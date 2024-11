Der Spitzenreiter kommt zum ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren geht es an den Spieltagen 20 und 21 am Wochenende gegen zwei Hessische Teams. Am Freitagabend gastiert...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren geht es an den Spieltagen 20 und 21 am Wochenende gegen zwei Hessische Teams.

Am Freitagabend gastiert mit den Kassel Huskies nicht nur der letztjährige Gegner aus den Halbfinal-Playoffs in Kaufbeuren, sondern auch der aktuelle DEL2 Spitzenreiter. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag um 18:30 Uhr geht es für die Joker dann nach Bad Nauheim.

Der Nachwuchs steht im Vordergrund:

Die Eishockeywoche steht ganz im Zeichen des Nachwuchses und der „Wir sind Eishockey“ Kampagne des Deutschen Eishockey Bundes. Daher haben die Nachwuchskinder des ESV Kaufbeuren e.V. am Freitagabend beim Heimspiel der Joker gegen den Spitzenreiter Kassel Huskies viel Präsenz. Unter anderem werden die U9 Mannschaften in den Pausen ihr Können zeigen und beim Einlauf der Joker ein Spalier bilden. Stadionsprecher André Viel bekommt ebenfalls Unterstützung von einem Nachwuchsspieler und auch die Warmup-Playlist kommt von einem Spieler aus unserem Nachwuchs. In der Liveübertragung bei SportDeutschlandTV wird Jogi Koch, der sportliche Leiter für den Nachwuchsbereich im Pausenstudio zu Gast sein und neben seiner Expertise zum DEL2 Spiel auch viel über die Nachwuchsarbeit beim ESVK berichten. In den Pausen gibt es dazu noch Interviewfragen von unseren kleinsten Nachwuchsspielern an unsere Profi-Spieler im TV zu sehen.

Dazu findet am Samstag ab 08:00 Uhr noch ein Schnuppertag für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, organisiert von der Eishockey Schule, statt. Dabei gibt es auch Stadionführungen für Groß und Klein, ein Kinderschminken und ab ca. 11:30 Uhr eine Autogrammstunde mit vielen Spielern der 1. Mannschaft statt. Wie auch schon beim Heimspiel der Joker gegen Kassel, wird dazu auch das neue DEB-Maskottchen, ein Adler, zu Besuch sein.

Der Kader der Joker: Sicher fehlen werden den Jokern am Wochenende weiter Rihards Babulis und Max Oswald. Krankheitsbedingt steht dazu der eine oder andere Spieler auch etwas auf der Kippe. Vom Kooperationspartner Redbull München werden Defender Sten Fischer und die Stürmer Quirin Bader und Nick Maul zur Verfügung stehen.

Die Gegner der Joker:

Kassel Huskies. Die Hessen verpassten zum wiederholten Male den anvisierten Aufstieg in die DEL und zählen auch in dieser Saison wieder zu den absoluten Spitzenteams in der DEL2. Aktuell stellen die Kasseler das auch mit Platz eins in der DEL2 Tabelle (21 Spiele/42 Punkte) unter Beweis.

Mit einem neuen Trainer Duo um Todd Woodcroft und Petteri Väkiparta (Saison 23/24 noch bei den Lausitzer Füchsen) sowie mit Daniel Kreutzer als neuem Sportdirektor, läuft nun ein neuer Angriff auf die Meisterschaft in der DEL2. Im Tor setzten die Huskies weiter auf Brandon Maxwell und Philipp Maurer. In der Defensive stehen die bestens bekannten Max Faber, Joel Keussen, Andrew Bodnarchuk (jetzt mit deutschem Pass) und auch Routinier Marco Müller weiter zur Verfügung. Zuwachs gab es in der Defensive mit dem Kanadier Marc-Olivier Duquette und Tim Bender.

Im Sturm sind die Kontingentsspieler Hunter Garlent, Brandon Cutler und Dominic Turgeon neu bei den Schlittenhunden. Dazu gesellen sich noch Top-Spieler wie Ryan Olsen, Kapitän Jake Weidner, Alec Ahlroth, Yannik Valenti oder eben auch Top-Scorer Tristan Keck (21 Spiele/25 Punkte). Weiter bei den Hessen an der Scheibe aktiv ist auch ex- Joker Hans Detsch. [nbsp]

EC Bad Nauheim: Die Kurstädter setzten auf dem Trainerposten in der neuen Saison eigentlich auf Adam Mitchell, der in den vergangenen Jahren schon als Co-Trainer des langjährigen Trainers Harry Lange tätig war. Nach einem schlechten Saisonstart musste Adam Mitchell noch vor der Deutschland Cup Pause seinen Hut nehmen. Neue Trainer ist nun Mike Pellegrims. Derzeit belegen die Hessen mit 19 absolvierten Spielen und 14 Punkten nur den 14. Tabellenplatz.

Im Tor ist neben dem talentierten Niklas Lunemann auch der erfahrene Gerald Kuhn (früher Kassel Huskies) für die Hessen am Start. Aktuell macht dieser auch die Großzahl der Spiele und hat sich den Nummer eins Status erspielt. In der Verteidigung wurde mit Garret Pruden ein Eigengewächs zurück nach Bad Nauheim geholt, der mittels einer Förderlizenz auch schon für den ESVK im Einsatz war. Dazu ist auch der Deutsch-Kanadier Bode Wilde neu in der Kurstadt. Aus dem Vorjahr stehen dazu noch Patrik Seifert, Christopher Fischer und Marius Erk im Kader. Im Sturm angelten sich die Bad Nauheimer mit Parker Bowles der nun auch akt. Top-Scorer der Nauheimer ist, einen der Top Stürmer aus der Vorsaison vom EHC Freiburg, weitere Kontingentstürmer sind Tim Coffman und Tyler Vause sowie Jordan Hickmott. Nach einer längerfristigen Verletzung von Tim Coffman wurde der Finne Henry Kanninen nachverpflichtet. Ebenfalls neu sind die Deutsch-Kanadier Brent Aubin und Zach Kaiser. Auf dem Deutschen Sektor sind dazu noch die bekannten Namen Kevin Orendorz, Julian Lautenschlager oder auch Kapitän Marc El-Sayed weiter für die Bad Nauheimer am Puck.

