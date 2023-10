Der Spitzenreiter geht K.O. – Deggendorfer SC ringt die Blue Devils Weiden nieder

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Abend in der Festung an der Trat! Der Deggendorfer SC schlägt vor 2100 Zuschauern in der...

Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Abend in der Festung an der Trat!

Der Deggendorfer SC schlägt vor 2100 Zuschauern in der Festung an der Trat den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Weiden mit 3:1 und festigt damit den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Süd.

Im Duell mit dem Ligaprimus der Deggendorfer Headcoach Jiri Ehrenberger einen weiteren Ausfall beklagen. Neben Alex Grossrubatscher, Ondrej Pozivil und Curtis Leinweber fehlte kurzfristig auch Sascha Maul krankheitsbedingt.

Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe mit viel Tempo. Die Hausherren versteckten sich keineswegs und gingen in der sechsten Minute in Führung. Petr Stloukal brachte den Puck per Bauerntrick vors Tor und der Schlittschuh eines Weidener ins Tor. Im weiteren Drittelverlauf blieb das Spielgeschehen auf ähnlichem Level. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter Eis und dennoch war es der DSC, der noch vor der ersten Pause auf 2:0 stellte. Im Powerplay war es Antonin Dusek, der in der 17. Minute per Direktabnahme für den zweiten Deggendorfer Treffer an diesem Abend sorgte. Dies war gleichermaßen auch der Spielstand nach 20 gespielten Minuten.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild, jedoch gelang es den Hausherren, sich Stück für Stück ein optisches Übergewicht zu erspielen. Dies führte in der 31. Minute dazu, dass der DSC zum 3:0 nachlegte. Nach perfektem Pass von Leon Zitzer versenkte Thomas Greilinger den Puck im Winkel. Die Weidener versuchten in den nächsten Minuten wieder in die Partie zurückzukommen, scheiterten aber ein ums andere Mal an der Deggendorfer Hintermannschaft, die bis zur zweiten Pausensirene fehlerfrei blieb.

Im Schlussdrittel brachten sich die Gäste gleich in der ersten Minute auf die Anzeigentafel. Vom Bully traf Daniel Bruch aus dem Gewühl heraus zum schnellen Anschlusstreffer. Die Blue Devils waren nun am Drücker und drückten auf den erneuten Anschlusstreffer. Doch die Deggendorfer verteidigten mit Mann und Maus und hielten das Ergebnis bis hinein in die Schlussphase. Dort nahmen die Weidener Wölfl zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese brachte allerdings keinen Ertrag mehr, denn die Deggendorfer rangen die Blue Devils letzten Endes mit 3:1 in die Knie.

Am Sonntag geht es für den Deggendorfer SC mit der nächsten Spiel in der Fremde. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger bei den Lindau Islanders.

