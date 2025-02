Der siebte Vertrag fÃ¼r die neue Saison ist beim EVL unter Dach und Fach: Valentin Busch verlÃ¤ngert bei den EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Die Playoffs vor Augen, die kommende Saison im Kopf: Kurz vor dem Start in die Playoffs gegen die Hannover Scorpions basteln die EV Lindau Islanders schon weiter fleißig am Kader für die Saison 2025/2026.

Stürmer Valentin Busch hat seinen Vertrag am Bodensee um eine weitere Spielzeit verlängert. Die in den Offensivspieler gesetzten Erwartungen konnte die Nummer 98 der Islanders vollends erfüllen. Es ist nach den Vertragsverlängerungen von Andreas Farny, Žan Jezovšek und Marcus Marsall schon die vierte wichtige Personalie, die die Islanders für die Zukunft fixieren konnten.

Das von ihm selbst gesteckte Ziel, bei den Islanders zu alter Stärke zurückzufinden, gelang dem DEL-erfahrenen Valentin Busch sehr gut. In den bisher 50 Spielen glückten ihm 38 Punkte, darunter auch viele wichtige Treffer, wie zum Beispiel der Ausgleich beim Spiel in Peiting am vergangenen Dienstag, als man am Ende den Einzug in die Playoffs feiern konnte.

Valentin Busch ist gebürtiger Erdinger. Der Stürmer begann seine Eishockeylaufbahn in seiner Heimatstadt beim TSV Erding. Von dort ging es dann schon in jungen Jahren in den Nachwuchs des EV Landshut, wo er von 2011 bis 2014 insgesamt 95 Spiele für die U16 und U18 der Niederbayern machte. Dabei sammelte er starke 119 Scorerpunkte. In dieser Zeit stieg Busch zum Juniorennationalspieler auf und fuhr mit der deutschen U17-Auswahl zum renommiertem World U-17 Hockey Challenge Turnier, das 2014 in Halifax (CAN) stattfand. Im Sommer 2014 zog es ihn in die Hockey Academy des EC Red Bull Salzburg, einer exzellenten Kaderschmiede. Mit dem U18-Team wurde er 2015 Österreichischer Junioren-Meister. In den Playoffs steuerte er in sieben Spielen neun Scorerpunkte bei.

Seine Profistationen starteten von 2016 bis 2018 bei den Nürnberg Ice Tigers (DEL) und den Bayreuth Tigers (DEL2). Im Anschluss wechselte er über die Grizzlys Wolfsburg (DEL) und die Bietigheim Steelers (DEL) weiter zu den Iserlohn Roosters, ebenfalls ein DEL-Club. Von Iserlohn ging es im Sommer 2023 zu den Rivalen der ECDC Memmingen Indians, bevor er im vergangenen Sommer an den Bodensee zu den EV Lindau Islanders wechselte.

Stimmen

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Valentin hat über die Saison hinweg alles gebracht, was wir uns von ihm erwartet haben. Er ist sowohl spielerisch als auch menschlich ein enorm wichtiger Teil der Mannschaft. Ich bin überzeugt davon, dass in Valentin noch mehr Potential steckt. Wir freuen uns sehr, dass es mit der Verlängerung so unkompliziert geklappt hat.“

Valentin Busch: „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr in Lindau und vor den Fans spielen zu dürfen. Ich habe mich seit Tag eins wohl gefühlt. Das Team und die Organisation haben mich sehr gut aufgenommen. Es macht einfach Spaß Eishockey in Lindau zu spielen.“

Kaderstatus 2025|2026 zum 27.02.2025

Tor: –

Verteidigung: Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag),

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Žan Jezovšek (hat Vertrag), Marcus Marsall (hat Vertrag), Damian Schneider (hat Vertrag)

Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag)

